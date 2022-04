Další levné Xiaomi na cestě. Redmi 10A nabídne velkou baterii a neobvyklou čtečku otisků

Společnost Xiaomi by se dala označit za krále poměru ceny a výbavy. Její nejnovější levný model Redmi 10A, představený na samotném konci března, v této filozofii do značné míry pokračuje. Tento smartphone se aktuálně objevil v databázi benchmarku Geekbench. Známe tak jeho výbavu pro nasazení na globálním trhu, mimo jiné i na tom evropském.

Redmi 10A dostane čipovou sadu MediaTek Helio G25 s procesorem o maximálním taktu 2 GHz. Jde o navlas stejné řešení, s jakým je tento telefon nabízen na trzích v Číně a Indii. Jednu změnu oproti asijské variantě ale přece jen záznam v Geekbenchi odhalil – Redmi 10A dorazí do Evropy s 2 GB RAM, zatímco doma jej Xiaomi prodává s 3 či 4 GB RAM.

Z další výbavy si zaslouží zmínku Android 11 s grafickou nástavbou MIUI 12.5 nebo 5000mAh baterie s žalostně pomalým 10W nabíjením pomocí microUSB. Dále tu máme LCD panel s rozlišením HD+ (720 × 1 600 pixelů), úhlopříčkou 6,53″ a kapkovitým výřezem, ve kterém se skrývá 5Mpx čelní kamerka. Kapacita úložiště potvrzena zatím nebyla, spekuluje se však o 32 GB.

Na zádech Redmi 10A najdeme rozměrný fotomodul s jedinou čočkou, která patří 13Mpx fotoaparátu s clonou f/2.2. Společnost mu zde dělá LED přisvícení a senzor pro autofokus. Ve zmíněném modulu je umístěna také čtečka otisků prstů, která tak leží nebývale vysoko.

Get ready for our brand new #Redmi10A! 😎 pic.twitter.com/dchOwOv7iF

— Xiaomi (@Xiaomi) April 24, 2022