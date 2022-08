Xiaomi ukázalo nové brýle. Chlubí se Snapdragonem a příznivou cenou

Brýle pro rozšířenou realitu prozatím velkou díru do světa neudělaly, alespoň ne v případě Google Glass či Microsoft HoloLens. To ovšem neznamená, že by šlo o slepou uličku. Alespoň Xiaomi jim pořád věří. Jeho koncept chytrých brýlí pro rozšířenou realitu z loňského roku nyní konečně nabírá reálné obrysy a pod názvem Mijia Glasses Camera vybral na tento produkt na vlastní crowdfundingové platformě dostatek peněz, aby mohl pomalu začít s výrobou.

Pro zájemce, kteří se již nyní mohou postavit do fronty v rámci předobjednávky, si Xiaomi připravilo brýle o hmotnosti přibližně 100 gramů. Ty pohání upravený čipset od Qualcommu postavený na Snapdragonu 8, který doplňují 3 GB RAM, 32 GB interního úložiště a křemíkový OLED displej od Sony s maximálním jasem 3 000 nitů, jemností 3 281 ppi a certifikací TÜV Rheinland pro filtrování modrého světla.

Nechybí ani dvojice fotoaparátů: hlavnímu 50Mpx sekunduje 8Mpx periskopický s 5× optickým přiblížením, optickou stabilizací obrazu a možností nahrávat video o délce až 100 minut. O výdrž se stará baterie s kapacitou 1 020 mAh a podporou 10W nabíjení, které má zajistit dobití z 0 na 80 procent za přibližně 30 minut. Samozřejmost představuje podpora chytrého asistenta XiaoAI.

Za Mijia Glasses Camera si výrobce řekne 2 699 jüanů (cca 11 800 Kč s DPH), což není zrovna vysoká cena. Otázkou je, zda se brýle podívají také mimo čínský trh, k čemuž aktuálně nemáme žádné indicie.