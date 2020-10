Xiaomi se zavazuje ke snižování plastů v balení telefonů. Jak to bude s nabíječkou?

Technologické firmy se snaží být čím dál zelenější – na tiskových konferencích často slýcháváme o snižování uhlíkové stopy, používání recyklovaných materiálů, využívání čisté energie z obnovitelných zdrojů apod. Zodpovědnost k naší planetě není cizí ani společnosti Xiaomi, která se v minulých dnech zavázala ke snižování plastů v balení svých telefonů až o 60 procent.

Důležité je podotknout, že snižování množství plastů se týká pouze samotného balení, nikoliv produktů v něm. Oproti Apple tak bude Xiaomi i nadále dodávat ke svým telefonům nabíjecí adaptér, a dokonce i pryžové pouzdro. Kde konkrétně tedy Xiaomi ušetří 60 procent plastů tak není zcela jednoznačné. Začátek této iniciativy by jako první měli pocítit evropští zákazníci, a to u modelu Xiaomi Mi 10T Lite.

We unboxed the #Mi10TLite – Atlantic Blue variant 😎 You'll get all the essentials, just with less plastic waste. Starting in Europe, we've committed to reducing plastic packaging by about 60%. 🌏 pic.twitter.com/ai1yq3YR92

— Xiaomi (@Xiaomi) October 20, 2020