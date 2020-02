Xiaomi Mi MIX Alpha pro běžné smrtelníky? Od původního modelu se výrazně liší

Společnost Xiaomi minulý rok představila zařízení Mi MIX Alpha. Jednalo se o konceptuální telefon s experimentálním designem a funkcemi, který nebyl určený pro komerční prodej. To by se však v budoucnost mohlo změnit, alespoň to naznačuje nová patentová přihláška, jejímž obsahem je odlišná varianta modelu Mi Mix Alpha. Chystá snad čínský výrobce verzi pro masovou produkci?

Jedním z nejvýraznějších rysů telefonu byl jeho ohebný OLED panel. Ten by však sám o sobě s ohledem na konkurenci zase tak přelomový nebyl. V případě Xiaomi však displej pokrýval většinu těla telefonu. Jiný slovy, „omotal“ se kolem přední i zadní části zařízení, díky čemuž činil poměr obrazovky k tělu do té doby nevídaných 180,6 %.

Vstříc praktičnosti

Nový patent nicméně tak daleko nezachází a záda telefonu zůstávají z větší části odhalená. Důvody jsou ryze praktické – na základě současných technologických standardů zkrátka není možné telefon s displejem okolo téměř celého těla spolehlivě ochránit.

Původní, značně futuristický design navíc nebyl praktický pro každodenní používání, i v tomto ohledu by mohla mít nová verze telefonu navrch. Dle zveřejněných obrázků si telefon zachovává zahnutý displej, který však v porovnání s původním návrhem tolik nezasahuje do zadní části zařízení. Nejvýraznějším prvkem zad by se pak stal modul fotoaparátu, v tomto případě se dvěma čočkami a LED bleskem. Výše si můžete prohlédnout zamýšlený design původního modelu Mi MIX Alpha.