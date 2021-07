Xiaomi Mi Band X nabídne designovou revoluci. Místo řemínku dostane displej

V segmentu fitness náramků zcela dominuje Xiaomi Mi Band. Kombinace jednoduchého designu, přesného měření a sympatické ceny je zkrátka receptem na úspěch, který se Xiaomi povedl. Není proto divu, že s jídlem roste chuť – podle posledního úniku čínský gigant připravuje vybavenější verzi svého klasického náramku pod názvem Mi Band X, jenž by měl nabídnout designovou revoluci.

Z uniklé prezentace vyplývá, že Mi Band X se bude od standardní varianty lišit především 360º ohebným displejem. Ten by měl obepínat celé zápěstí a fungovat zároveň jako řemínek. Podle všeho by rovněž neměl mít žádnou přezku, díky čemuž naplno využije plochu celého displeje. Pro odepnutí a zapnutí by totiž měly sloužit magnety.

Uniklé informace z prezentace rovněž slibují, že chystaný Mi Band X by měl být lehký a tenký. Pokud Xiaomi takto vybavený fitness náramek skutečně připravuje, rozhodně si za něj nechá pořádně zaplatit. Xiaomi Mi Band 6 se aktuálně prodává za 1 189 korun, což je cena, ke které se Mi Band X jistě nepřiblíží.