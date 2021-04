Xiaomi Mi 11 Ultra se dvěma displeji: rozborka do posledního šroubku

Vlajková loď čínského Xiaomi, model Mi 11 Ultra, byl představen poměrně nedávno. Kromě prvotřídních parametrů zaujal také cenou, která příliš nekoresponduje se strategií Xiaomi, jenž je primárně zaměřena na co nejlepší poměr cena/výkon. Co je ale vlastně na Mi 11 Ultra tak drahého? To si řekl jeden čínský YouTube kanál a pustil se do pečlivého rozebírání.

Video je bohužel komplet v čínštině, nicméně vizuální podobu jednotlivých součástek není potřeba překládat. Celkové rozložení komponentů je vcelku zajímavé, včetně obrovského prostoru, který uvnitř telefonu zabírá fotoaparát se sekundárním displejem. Kvůli němu Mi 11 Ultra například nedostala výřez uprostřed displeje, ale na jeho okraji. Jednoduše na něj už nezbylo místo.

Hardwarové parametry Xiaomi Mi 11 Ultra Systém: Android 11 Rozměry: bude upřesněno , Hmotnost: bude upřesněno Čipset: Qualcomm Snapdragon 888, octa-core, 1x 2,84 GHz Kryo 680, 3x 2,42 GHz Kryo 680, 4x 1,80 GHz Kryo 585 RAM: 8/12/16 GB , Interní paměť: 128/256/256 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6,81", Quad HD+, 1440 x 3200 px Hlavní fotoaparát: 50 Mpx, f/1.9, PDAF, laserový AF, OIS Druhý fotoaparát: 48 Mpx, f/4.1, 120mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 5x optický zoom, 120x hybridní zoom Třetí fotoaparát: 48 Mpx, 1/2.0", 0.8µm, PDAF, širokoúhlý , Přední kamera: 20 Mpx, f/2.3, 27mm, 1/3.4", 0.8µm, Full HD video, HDR, panorama Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Xiaomi Mi 11 Ultra disponuje 6,81palcovým AMOLED displejem, Snapdragonem 888, 12 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti. Baterie dostala kapacitu 5 000 mAh, trojice fotoaparátů disponuje rozlišením 50 Mpx u hlavního, 48 Mpx u širokoúhlého a 48 Mpx u teleobjektivu. V prodeji bude Mi 11 Ultra až v květnu, přičemž cena pro evropskou distribuci byla stanovena na 1 199 euro (cca 31 300 korun).