Xiaomi chystá spolupráci s Leicou, dohoda je na spadnutí

Partnerství mezi výrobci fotoaparátů a chytrých telefonů není ničím neobvyklým – Zeiss se sblížil se Sony a Nokií, Hasselblad zase s Oppo a OnePlus. Donedávna byla v mobilním světě přítomna také německá Leica, která dlouhou dobu ladila fotoaparáty pro Huawei. Po uvalení sankcí na Číňany ze strany Spojených států nicméně vznikly mezi oběma značkami třenice, které vyústily v konec tohoto partnerství. Po krátké epizodě, kdy Leica spolupracovala s japonským Sharpem, to vypadá, že bude společnost z Wetzlaru opět vylepšovat fotoaparáty velkého mobilního výrobce.

Oním výrobcem by mělo být Xiaomi, o kterém se ve spojitosti s Leicou spekulovalo už dříve, především v souvislosti s vlajkovým modelem Xiaomi 12 Ultra. Podle informací serveru MIUIPolska je uzavření spolupráce na dosah – v aplikaci Gallery Editor v čínské ROM MIUI jsou údajně ukryta vlákna kódu odkazující přímo na Leicu. Konkrétně se má jednat o fotografické filtry, které by měly emulovat vzhled fotografií vytvořených ikonickými německými fotoaparáty. Tato vlákna nicméně ještě nejsou implementována a vypadá to, že se Xiaomi v předstihu pouze připravuje na možné sblížení.

Ačkoli to vypadá, že o spolupráci společností Xiaomi a Leica už bylo rozhodnuto, stále není známo, jak bude hluboká. Ve hře je jak možnost čistě marketingového propojení, které by přineslo několik ikonických filtrů a logo Leica na zádech telefonu, tak hlubší partnerství, které se výrazněji podepíše na kvalitě fotografií.