Konec velkého partnerství. Spolupráce Huawei s Leicou skončí s řadou P50

Fotoaparáty jsou pro moderní chytré telefony jednou z nejdůležitějších součástí. I při samotném výběru smartphonu je kritérium „aby to dobře fotilo“ stěžejní. Nejen proto navazují velcí výrobci partnerství s firmami, které mají na poli fotografie dlouhodobé zkušenosti, ať už s produkcí fotoaparátů, či výrobou čoček. Nyní se zdá, že jedna velká spolupráce je u konce.

Huawei vyráběl telefony s puncem Leica už notnou řádku let, konkrétně od modelu P9. Pětiletá spolupráce pomohla vyšvihnout čínského giganta na piedestal jednoho z nejlepších výrobců smartphonů, přičemž kvalitní fotoaparáty na tom jistě měly nezanedbatelný podíl. Leaker Teme nicméně přišel s informací, že spolupráce skončí s modelovou řadou P50.

Teme ve svých tweetech vysvětluje, že v průběhu let se spolupráce se značkou Leica notně zredukovala. Zatímco dříve se německá firma aktivně podílela na vývoji fotoaparátů pro Huawei, v nadcházející řadě P50 ze slavné spolupráce uvidíme pouze nápis Leica na zádech telefonu. Se stále trvajícími restrikcemi vůči Huawei ze strany Spojených států a snižující se produkci smartphonů je pro Leicu spojení čím dál tím méně výhodné.

Leica nicméně nelení a už se pomalu poohlíží, s kým by mohla spolupracovat do budoucna. Nejžhavějším kandidátem je japonský Sharp a jeho chystaný telefon Aquos R6, který má mít na zádech punc Leica úplně stejně, jako řada P50 od Huawei, tedy v podobě marketingového spojení. Pro tuzemského zákazníka je to každopádně škoda, neboť smartphony Sharp jsou v našich končinách spíše raritou.