Xiaomi 18 Pro (Max) brzy zamíří do Evropy. Připravte si peněženky, bude to bolet

- Xiaomi zanedlouho uvede na globální trh svoje vlajkové smartphony
- Evropské ceny budou zákazníky nepříjemně šokovat
- Nepotěší ani nižší kapacity baterií než u čínských variant
Krátce po odhalení letošních vlajkových čipsetů od Qualcommu představila společnost Xiaomi své zatím nejvybavenější smartphony – Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max. Tyto telefony se zatím prodávají pouze v Číně, už brzy by se ale měla odehrát jejich globální premiéra. Ta ovšem zřejmě přinese hned několik nepříjemných překvapení.
Xiaomi 18 Pro (Max): evropské ceny od nákupu spíše odradí
Smartphony Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max přímo navazují na své loňské předchůdce – opět se jedná o špičkově vybavené telefony, jejichž hlavním benefitem je sekundární displej na zadní straně. Loňská generace se do Evropy nedostala, avšak u té letošní můžeme s globální dostupností počítat – Xiaomi totiž v rámci letošní řady nepočítá s vrcholnou variantou Ultra, která by byla kvůli paměťové krizi nesmyslně drahá.
Jak se ale zdá, ani Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max se nebudou evropským zákazníkům podbízet nízkou cenou. Podle nejnovějších zpráv mají být evropské ceny letošních vlajkových smartphonů od Xiaomi následující:
|Model
|Paměť
|Cena v EUR
|Cena v CZK
|Xiaomi 18
|256 GB
|1 449 EUR
|asi 35 200 korun
|Xiaomi 18
|512 GB
|1 649 EUR
|asi 40 100 korun
|Xiaomi 18 Pro Max
|512 GB
|1 849 EUR
|asi 45 tisíc korun
Tyto částky prakticky kopírují ceny, za které se prodává aktuální generace iPhonů ve stejných paměťových konfiguracích. Pokud se tyto ceny potvrdí, bude se jednat ze strany Xiaomi o velmi odvážný krok, který evropské zákazníky spíše odradí. Ačkoliv nepochybujeme, že Xiaomi v první vlně prodejů nabídne spoustu lákavých bonusů, které dopady paměťové krize na zákazníka alespoň trochu zmírní.
Menší baterie než v Číně
Globální verze smartphonů od Xiaomi zřejmě také zklamou kapacitou akumulátoru, která bude výrazně nižší než v Číně. Podle evropského registru produktů pro energetické označení by měly být kapacity následující:
- Xiaomi 18 Pro – 6 000 mAh (čínská verze má 7 000 mAh)
- Xiaomi 18 Pro Max – 7 050 mAh (čínská verze má 8 500 mAh)
U menšího modelu máme očekávat i mírně pomalejší nabíjení – strop bude údajně 90 wattů, zatímco čínská verze se pyšní 100 W. Větší varianta pak má lákat na 100W nabíjení stejně jako v Číně. Navzdory menší kapacitě mají oba telefony nabízet působivou výdrž – Xiaomi 18 Pro má vydržet na jedno nabití 66,5 hodiny, Xiaomi 18 Pro Max údajně zvládne 70 hodin a 40 minut, nevíme však v jakých scénářích. Akumulátory obou telefonů by měly rovněž oslnit dlouhou životností – i po tisíci nabíjecích cyklech by si měly udržet 80 procent své původní kapacity.
Ostatní hardware se zřejmě nebude od čínských variant lišit, těšit se tak můžeme na špičkové displeje s úhlopříčkami 6,4 a 6,9″, sekundární displeje na zádech, nejvýkonnější čipsety od Qualcommu a silnou fotovýbavu vyvinutou ve spolupráci se značkou Leica.
Globální premiéra smartphonů Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max by měla proběhnout ještě do konce letošního roku, přesné datum ale zatím neznáme.