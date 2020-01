Withings ScanWatch: nejpokročilejší hybridní hodinky s měřením tepu i EKG

Již před začátkem CESu slibovala francouzská společnost Withings velké oznámení. A hned z kraje tohoto veletrhu jsme se dočkali. Withings ScanWatch jsou novým přírůstkem do rodiny hybridních hodinek, které Francouze proslavily. ScanWatch disponují velkým množstvím funkcí pro měření fitness výkonů a zdraví, které jsme pohromadě u hybridních hodinek prozatím neviděli.

Základ zůstává stejný – vzhled klasických hodinek, malá komplikace v podobě PMOLED displeje a dlouhá výdrž na jedno nabití, která narostla na celých 30 dní. Uvnitř hodinek najdete všechny možné technologie, kterými v současné době můžete měřit své zdraví a sportovní výkony a které se zároveň vlezou na vaše zápěstí. Vítanou změnou je také otočná korunka pro navigaci mezi položkami.





Řeč je především o měření EKG, které poprvé dostal na zápěstí Apple, ale Withings u modelu Move ECG ukázalo, že to umí také. Měření probíhá podobně jako u Applu – stačí sedět v klidu a z obou stran držet pouzdro hodinek. EKG doplňuje také senzor měření srdečního tepu, který v případě, že rozpozná nepravidelný rytmus srdce či nepravidelnost, doporučí okamžité změření EKG.

Withings ScanWatch změří EKG a zjistí spánkovou apnoe

Vylepšení se dočkaly také funkce související se spánkem. Novinkou je senzor SpO2, který měří okysličení krve. S tímto údajem zjišťují ScanWatch spánkovou apnoe, což je problém, o kterém osm desetin postižených vůbec netuší. Sportovci naproti tomu ocení přítomnost měření VO2 Max. Jinak Withings ScanWatch disponují stejnými funkcemi jako jejich předchůdci – například Steel HR Sport.

Přesné datum uvedení do prodeje není známé, neboť Withings stále čeká na schválení od CE a FDA. Předpokládané uvedení na trh se nicméně odhaduje na druhý kvartál letošního roku. S cenou si Francouzi rovněž poměrně věří – menší 38mm verze má stát 249 dolarů (cca 5 600 korun), větší 42mm verze vyjde na 299 dolarů (cca 6 800 korun). To sice není zrovna málo, na druhou stranu se jedná o jedinou konkurenci Apple Watch co do zdravotních a fitness funkcí. A pro některé je tady ještě výhoda toho, že nejsou neustále obtěžováni dalším displejem.