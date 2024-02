Windows 12 letos nedorazí, prozradila testovací verze. Tohle je přehled novinek

Microsoft v průběhu letošního roku představí novou hlavní verzi systému Windows. Nebude jednat o Windows 12, jak naznačují některé zdroje, ale o velkou aktualizaci stávajících Windows 11. Naznačují to i poslední testovací sestavení v programu Windows Insider, které povyšují současnou verzi systému na 24H2. Kromě přečíslování verze přináší nové sestavení s číselným označením 26052 (v kanálech Canary a Dev) několik zajímavých vylepšení.

Důležitou součástí systému Windows je AI pomocník Copilot, který se v novějších testovacích sestaveních zabydlel v pravém dolním rohu. Novinkou nejnovější verze je nabídka Copilot Actions, která umí proaktivně pracovat s textem. Jakmile zkopírujete do schránky libovolný text, ikonka Copilota se změní na tužku, a po označení kurzorem nabídne několik variant, jak se zkopírovanými slovy pracovat – poslat do chatu, vysvětlit nebo shrnout.

Microsoft také znovu nabízí možnost nechat si postranní panel s Copilotem spouštět přímo po startu – aktivaci v nastavení mohou provést majitelé širokoúhlých monitorů s úhlopříčkou 27″ a rozlišením minimálně Full HD.

Copilot se rovněž infiltruje do aplikace Poznámkový blok – stačí označit libovolný text a v kontextovém menu zvolit „vysvětlit Copilotem“.

Velkou novinkou je podpora příkazu sudo, který znají uživatelé systému macOS nebo linuxových distribucí. Tento příkaz slouží k vyvolání povelu vyžadujícího administrátorská práva – nebude tak nutné hlídat si spouštění příkazové řádky pod správcovským účtem.

Podporu příkazu sudo lze zapnout v nastavení pro vývojáře, kde lze dokonce zvolit, jak se aplikace spuštěné přes tento příkaz budou spouštět – v samostatném okně, se zakázaným vstupem nebo inline.

Aktualizována byla ikona spořiče energie pro počítače bez akumulátoru – typicky stolní počítače.

Funkce Správa barev se stěhuje z Ovládacích panelů do moderního nastavení.

Editor registrů nově umí omezit vyhledávání pouze na aktuálně vybrané klíče.

Zjednoduší se vyhledání méně obvyklých Bluetooth zařízení – nově nebude nutné zapínat v nastavení pokročilý režim vyhledávání, ale systém bude vyhledávat automaticky všechny typy.

Hláška upozorňující na připojení pomalé nabíječky je nově viditelnější.

Aplikace fotoaparátu se naučila číst QR kódy sloužící k připojení k Wi-Fi sítím.

Microsoft Store nově ukazuje výhody předplatného Microsoft 365.

Aplikace Výstřižky umí nově přidávat do snímků obrazovky různé tvary – šipky, čáry, ovály, obdélníky apod. Tyto tvary mohou mít rozličné barvy a velikosti.

S Windows 11 ve verzi 24H2 definitivně končí podpora platformy Windows Mixed Reality VR, náhlavní soupravy s ní nebudou fungovat, stejně tak nebude k dispozici aplikace Windows Mixed Reality.

V současnosti jsou výše uvedené funkce dostupné pouze pro testovací účely, do ostré verze se dostanou někdy v průběhu letošního podzimu.

For those asking, Windows 11 Version 24H2 (ge_release) is scheduled to RTM in April

Will ship first on Arm hardware starting in June

Will hit GA for everyone in September/October

— Zac Bowden (@zacbowden) February 8, 2024