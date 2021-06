Windows 11 oficiálně: vše, co potřebujete vědět o nejnovějším systému od Microsoftu

Když Microsoft v roce 2015 ukázal světu Windows 10, tvrdil, že se jedná o vůbec poslední verzi Windows v historii. Nutno však podotknout, že tehdy měla divize vyvíjející Windows jiné obsazení. Aktuální vedení zřejmě chce dokázat lidem, že aktuálně vyvíjena verze Windows obsahuje tak velké množství novinek, že by nálepka „podzimní update roku 2021“ byla nedůstojná. Navíc, když Apple loni povýšil platformu macOS na verzi 11, proč by se ke stejnému kroku nemohli odhodlat i v Redmondu?

Windows 11: na první pohled nový systém

Když v minulém týdnu uniklo na internet testovací sestavení, měl jsem z něj poměrně rozporuplné pocity; bylo na něm vidět, že Microsoft ještě není zdaleka hotov. Naštěstí se nepotvrdilo, že takto by měl vypadat systém ve finále, v dnešní ukázce byl k vidění o poznání hotovější systém.

Ano, potvrzuje se příchod nového hlavního panelu, nabídky start bez živých dlaždic nebo zaoblených oken, k vidění však jsou i další vizuální prvky, které v uniklém sestavení nebyly. Například se můžeme těšit na nové centrum akcí, lépe a konzistentněji vypadající systémové aplikace, výraznější využívání průhlednosti, nové animace, zvuky, ikony… zkrátka je zjevné, že na místě nezůstal kámen na kameni. Pokud vám navíc nebude vyhovovat aktuální téma, budete mít k dispozici velkou spoustu jiných.

Windows 11 | First Look

Watch this video on YouTube

Nový Start a hlavní panel

Začněme již několikrát zmíněnou nabídkou Start, ze které Microsoft odstranil živé dlaždice a nahradil je běžnými ikonami. Ty důležité bude možné připínat na výchozí obrazovku, vždy se ale dostanete do seznamu všech nainstalovaných aplikací. Pod tímto menu dále najdete přístup k naposledy otevřeným programům a dokumentům, přičemž nezáleží na tom, na jakém zařízení jste tak učinili – otevřeli jste naposledy nějaký Office dokument na vašem telefonu? Uvidíte jej mezi naposledy otevřenými dokumenty i na vašem počítači.

Start má také novou barevnou ikonu v hlavním panelu, ve kterém se nově všechny připnuté ikony řadí doprostřed obrazovky. Připomíná to trochu macOS, ovšem je možné vrátit se k původnímu rozložení na levou stranu.

Pohodlnější práce s okny

K dispozici také bude hromada nových funkcí pro práci s okny; najetím na ikonu maximalizace se nově zobrazí nabídka možného rozdělení obrazovky pro více oken s tím, že si budete moci vybrat vyhovující rozložení.

Působivé je, že takto rozložené skupiny aplikací se poté budou zobrazovat i v náhledu miniatur v hlavním panelu, takže se nebudete vracet k jedné aplikaci, ale rovnou k celé skupině.

Chytřejší jsou také virtuální plochy, které si pamatují i po restartu rozmístění oken na obrazovce. Virtuální plochy bude možné pojmenovávat a každé z nich nastavovat vlastní pozadí, takže bude snadnější rozlišit, kterou plochu používáte pro práci, pro osobní účely nebo pro konzumaci multimédií.

Systém se rovněž naučil pamatovat si pozici oken otevřených na externím monitoru nebo projektoru. Jakmile toto příslušenství odpojíte, na výchozí obrazovce zůstane otevřený obsah a vše, co bylo otevřené „vedle“ se minimalizuje. Působivé však je, že jakmile opět externí monitor připojíte, najdete na něm okna ve stejných pozicích jako před odpojením.

Microsoft Store konečně v novém!

Velkou proměnou prošel obchod aplikací, který byl kompletně přepracován. Má nejen nový vzhled, ale i spoustu novinek, které ocení zejména vývojáři. Microsoft například nebude trvat na dělení zisků v případě použití platebních systémů třetích stran. Těžit z toho může například společnost Adobe, jejíž produkty z rodiny Creative Cloud v Microsoft Store najdete.

Podpora Android aplikací!

Nečekanou, avšak obrovskou novinkou je podpora aplikací pro Android, které navíc najdete přímo v Microsoft Store. Pokud jste se těšili na přísun Google aplikací, musíme vás zklamat, Microsoft v této věci spolupracuje s Amazonem. Do obchodu aplikací ve Windows postačí přidat přihlašovací údaje do Amazon Store, a dostanete se ke knihovně aplikací, které bude možné do Windows instalovat, připínat do nabídky Start, spouštět, zvětšovat okna apod.

Aby aplikace pro Android ve Windows běžely co možná nejlépe, využívá Microsoft technologii Intel Bridge; přímo na tiskové konferenci byla demonstrována práce s aplikací TikTok přímo ve Windows.

Inovacím neunikl ani internetový prohlížeč Microsoft Edge, který se dočkal speciálního tlačítka, které umí přepnout horizontální zobrazení otevřených panelů na vertikální.

Teams nahrazují Skype

Microsoft do Windows 11 také přímo integruje aplikaci Teams, která nahradí dosavadní Skype. Teams zde nebudou pouze ve formě obyčejné aplikace, ale budou lépe integrovány do systému – přímo z kontextového menu vyvolaného z hlavního panelu bude možné pracovat vyvolávat hovory a videohovory, aniž by bylo nutné se přepnout přímo do samotné aplikace. Přímo z náhledu v hlavním panelu půjde rovnou sdílet vybrané okno aplikace.

Připraven na tablety

Prostředí se navíc mění podle toho, na jakém zařízení Windows 11 používáte. Nejlépe to bude vidět na hybridních zařízeních, kde bude docházet k dynamickému přepínání mezi klasickým a dotykovým módem, který zvětší ikony a rozestupy mezi nimi, a zjednoduší práci s okny dotykem.

V novém „tabletovém“ režimu budou k dispozici nová gesta podobná těm, které znáte z touchpadu; tažením více prsty dolů například zobrazíte plochu. Jedenáctky také přidají haptickou odezvu při používání stylusu. Promění se i dotyková klávesnice, která bude více připomínat tu mobilní.

Novinkou jsou také widgety, které se mají přizpůsobovat obsah uživateli a nabízet mu relevantní informace, např. o počasí, událostech v kalendáři, zprávách apod. Jednotlivé widgety bude možné upravovat, přemisťovat nebo odstraňovat, pokud nejsou relevantní. V tabletovém režimu se k nabídce Widgetů dostanete gestem tažením zleva, přičemž sloupec widgetů bude možné maximalizovat na celou obrazovku. Jedná se alespoň o částečnou náhradu za zmizelé dlaždice.

Vyšší výkon, lepší výdrž

Spousta věcí se odehrála i na pozadí systému; Microsoft slibuje, že práce se systémem a jeho aplikacemi bude rychlejší, zrychlit se má i probouzení, přihlašování a dokonce i systémové aktualizace, které navíc budou až o 40 procent menší a poběží na pozadí. Systém také bude méně náročnější, čímž má na přenosných zařízeních ušetřit baterii a zvýšit výdrž.

Hraní na Windows 11

Vyšší výkon ocení zejména zapálení hráči her, kteří se rovněž dočkali spousty novinek. Podporované počítače s Windows například budou moci využívat automatické HDR, takže herní grafika bude vypadat mnohem lépe. Na tuto funkci je připravena více než tisícovka her, přičemž není zapotřebí žádný zásah vývojáře. Nová je i technologie Direct Storage, díky níž mohou hry startovat výrazně rychleji než kdykoliv dříve. Inovována byla i aplikace Xbox s lepší integrací služby Xbox Game Pass, která vám za měsíční předplatné poskytne přístup ke stovkám her. A pokud byste si některou hru z této nabídky chtěli zakoupit zvlášť, stačí kliknout na tlačítko koupit a je vaše.

Minimální požadavky

Abyste mohli Windows 11 provozovat, budete potřebovat počítač nebo tablet s následující minimální konfigurací:

64bitový procesor se dvěma jádry a taktem minimálně 1 GHz

64GB disk

4 GB RAM

Základovou desku s UEFI a kompatibilitou s TPM 2.0

9“ displej s minimálním rozlišením 1 366 x 768

Grafickou kartu s podporou DirectX 12 / WDDM 2.x

Kompatibilitu vašeho zařízení si můžete ověřit stažením nástroje Rychlý přehled o stavu počítače, přičemž jak jsme vyzkoušeli na vlastní kůži, požadavek na TPM 2.0 je skutečně reálný.

Microsoft již nyní spolupracuje s výrobci počítačů a procesorů (Intel, AMD a Qualcomm), aby ještě před letošními Vánoci přinesli na trh nové počítače s podporou Windows 11.

Cena a dostupnost

Microsoft přislíbil příchod Windows 11 letos na podzim, přičemž insideři se dostanou k prvnímu testovacímu sestavení v průběhu příštího týdne. Update na Windows 11 bude dostupný zdarma pro všechny uživatele Windows 10, jejichž počítače splňují výše uvedené minimální požadavky.