Windows 10X se podařilo rozjet na Surface Pro 7, MacBooku Air a dokonce i na Lumii 950 XL

V minulém týdnu na internet unikla jedna z testovacích verzí připravovaného systému Windows 10X pro levnější počítače. Není divu, že se následně objevila celá řada testů, na čem všem je možné tento systém provozovat. U některých zařízení byste to ani neočekávali.

Windows 10X se podařilo rozjet například na tabletu Surface Pro 7, což samo o sobě není tak velké překvapení. Zajímavé však je, že tento systém na tomto počítači jede velice slušně, ba co víc, funguje dokonce i většina ovladačů – dotyková vrstva, gyroskop, s úpravou registrů dokonce i zvuk. Samozřejmě se objevují i bugy, ovšem systém se zdá býti použitelný, výdrž baterie je podle autora testu podobná jako s klasickými Windows 10.

Ořezané desítky se podařilo spustit i na novém MacBooku Air s ARMovým procesorem Apple M1, byť v tomto případě vstoupila do hry virtualizace. Jak si systém na MacBooku vede, však autor testu neprozradil.

Třešničkou na dortu je pak zprovoznění Windows 10X na smartphonu Microsoft Lumia 950 XL. Systém na tomto telefonu funguje, dokonce se umí přizpůsobit displeji.

I did get to take two pictures, looks like the UI is very adaptive to this resolution. Also personally i think it looks lovely. pic.twitter.com/tqhZ51p5xj

— Gustave Monce (@gus33000) January 20, 2021