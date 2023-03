WhatsAppu v Británii hrozí zákaz používání. Na vině je kontroverzní zákon

Populární komunikační platformě hrozí stažení z britského trhu

Vedení společnosti se odmítá podřídit chystanému zákonu o bezpečnosti na internetu

Ten by donutil WhatsApp odstranit koncové šifrování zpráv

Komunikační aplikace WhatsApp je oblíbená nejen ve světě, ale také ve Velké Británii. Právě s britskou vládou má populární kecálek nyní velký problém – jeho funkce koncového šifrování totiž porušuje chystaný zákon o bezpečnosti na internetu. Pokud by zákon prošel parlamentem, budou online platformy zodpovědné za obsah a činy, které se na nich šíří, jako je kupříkladu sexuální zneužívání dětí.

Zákon totiž platformám nařizuje, aby podobný obsah monitorovali a odstraňovali, což by vzhledem k možnosti koncového šifrování z pochopitelných důvodů nebylo možné. WhatsApp by tak byl donucen tuto populární funkci odstranit. To nicméně odmítl ředitel WhatsAppu Will Cathcart při své návštěvě Velké Británie, kde loboval za odmítnutí zákona. Dle jeho vyjádření by raději nechal oblíbenou službu v Británii zakázat, než aby z ní odstranil koncové šifrování.

Zákon by totiž umožňoval vládě za každé porušení udělit společnosti pokutu až do výše 4 % ročního obratu mateřské společnosti, což rozhodně nejsou malé peníze. Kontroverzní legislativa se k projednávání v parlamentu dostane nejdříve v létě letošního roku, tudíž má Meta poměrně dostatek času na to, aby přesvědčila tamní zákonodárce ke změně názoru. Pokud se jí to nepodaří, pravděpodobně se bude muset WhatsApp z Velké Británie stáhnout.