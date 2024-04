WhatsApp testuje skvělou novinku, ocení ji každý, kdo přes něj posílá fotky

WhatsApp přichází s další vítanou novinkou

Nově nebudeme muset nastavovat HD kvalitu u každé poslané fotky zvlášť

V nové verzi aplikace je možné toto chování nastavit pro všechny fotky

Uživatele nejen chatovací aplikace WhatsApp odpradávna trápil jeden problém. Pokud jste chtěli někomu touto cestou poslat fotku, byla často komprimovaná a v nedostatečné kvalitě.

Dlouhou dobu tak nezbývalo nic jiného než buď posílat fotky nějakou jinou cestou nebo sice přes WhatsApp, ale nikoliv jako fotografii, nýbrž jako dokument. Sice se poté tento druh přílohy nezobrazoval s náhledem, ale alespoň se zachovala původní kvalita fotky.

Nedotažená funkce?

Loni v srpnu jsme se dočkali aktualizace, která začala umožňovat lidem posílajícím fotky u každé vybrat, zda ji chtějí poslat v základním nebo v HD rozlišení, tedy sice ne v původním, ale podstatně lepším, než bylo do té doby možné.

Nicméně nejednalo se o nejlepší řešení. Možnost poslání v HD rozlišení bylo totiž potřeba zakliknout u každé zprávy zvlášť. Lepší by bylo mít možnost nastavit toto chování nějak defaultně v nastavení.

WhatsApp přichází s řešením

A právě tuto funkci našel server WABetaInfo v chystané betaverzi 2.24.7.1. V nastavení v nabídce Úložiště a data se objevil nový přepínač Kvalita odesílaných médií. Pokud vyberete možnost Standardní kvalita, příjemce obdrží komprimovaný snímek v nižší kvalitě, ale zato bude jeho doručení rychlejší a v telefonu bude zabírat méně místa.

Pokud si ovšem zvolíte, že chcete zasílat fotografie v HD kvalitě, musíte počítat s delší dobou odesílání a následného stahování. Podle WhatsAppu má pak takový soubor zabírat až šestkrát více místa.

Fotky i videa

Nicméně se nemusíte bát, že by bylo potřeba „lézt“ do nastavení, pokud by bylo nutné toto nastavení jednorázově změnit. Volba před odesláním fotky samozřejmě nezmizí a bude fungovat jako doposud. Nezapomeňme také, že zmíněné možnosti se netýkají pouze fotek, ale i videí.

Novou funkci zatím testuje omezený počet betatesterů, pokud s ní však nebudou žádné problémy, můžeme se těšit, že se objeví třeba hned v další aktualizaci této populární aplikace.