WhatsApp roste raketovým tempem. V USA jej aktivně používá 100 milionů lidí

WhatsApp v USA dosáhl počtu 100 milionů aktivních uživatelů

Na svém kanále v této aplikaci se tím pochlubil samotný Mark Zuckerberg

Před Metou stojí ovšem neočekávaná výzva

Nedávná zpráva odhalila, že v USA roste počet uživatelů u nás velmi populární chatovací aplikace WhatsApp. Zejména se tak děje prý proto, že lidé hledají lepší způsob posílání zpráv mezi zařízeními se systémy iOS a Android.

A právě ve Spojených státech amerických nyní WhatsApp dosáhl významného počtu 100 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Podle společnosti se aplikace stala populární zejména v Los Angeles, New Yorku, Miami a Seattlu. Tuto novinku oznámil samotný Mark Zuckerberg, CEO a zakladatel Mety, na svém kanále na WhatsAppu.

Meta hovoří o obrovském růstu

„Je to poprvé, co byly od doby akvizice WhatsAppu společností Meta zveřejněny údaje týkající se uživatelů, a ukazuje, jak tato platforma, která je již nyní největší aplikací pro zasílání zpráv na světě, zaznamenala v USA obrovský růst,“ napsala v tiskové zprávě mluvčí společnosti WhatsApp Ashley O’Reilly.

Ačkoliv byl WhatsApp populární v Evropě, nebo zemích jako je Brazílie, či Indie, v USA již takové štěstí v historii nemíval, a to zejména kvůli popularitě klasických SMS a iMessage. Je tedy i možné, že za vzrůstající zájem o WhatsApp by mohli být odpovědni uživatelé Androidu, kteří by bez WhatsAppu neměli takové možnosti pro komunikaci s jablíčkáři. Řeč je zejména o skupinových chatech, posílání fotek ve vysokém rozlišení a podobně.

iOS 18 a RCS jako nová výzva

To se však nyní s příchodem iOS 18 změní. S touto verzí totiž Apple konečně umožní svým uživatelům podporu RCS, se kterým budou moct posílat zprávy „androiďákům“ podobně jako přes WhatsApp nebo iMessage a stejně tak, jako u těchto aplikací dostanou potvrzení, zda si dotyčný zprávu přečetl.

Pro Metu se tak jedná o další výzvu, neboť pokud by nenabídla svým uživatelům nějaké služby navíc, nebudou mít důvod si WhatsApp stahovat a početná základna by nemusela již dále růst. Gigant má ovšem v rukávu esa, jako například vlastní platební platformu nebo sdílení souborů offline klidně i mezi oběma konkurenčními mobilními operačními systémy. Zdali to bude pro běžné uživatele dostatečný bonus, nebo se spokojí s prostými zprávami přes RCS, ukáže pouze čas.