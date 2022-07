WhatsApp na více telefonech současně? Očekávaná funkce se zřejmě stane realitou

Multiplatformní komunikátor WhatsApp má od svého prvopočátku jedno nepříjemné omezení, a to, že jej můžete používat pouze na jednom smartphonu. Službu sice lze obsluhovat z dalších (až čtyř) zařízení, avšak musí se jednat o počítače, tablety nebo jiná zařízení, která disponují webovým prohlížečem – smartphone však může být pouze jeden. Jak ukazuje beta verze aplikace, omezení na jeden telefon by mohlo v dohledné době padnout.

Do zatím neveřejné beta verze WhatsAppu pro Android s číslem 2.22.15.13 přibyla funkce Companion Mode (doprovodný režim), skrze kterou lze uživatelský účet spárovat se sekundárním telefonem. Do něj je pak následně synchronizována kompletní historie konverzací a co je podstatné – WhatsApp na tomto sekundárním telefonu pracuje úplně stejně jako na primárním, přičemž ten ani nemusí připojený k internetu.

Zatím nevíme, kdy bude tato funkce nasazena do ostré verze a zda bude fungovat i multiplatformě.