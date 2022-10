WhatsApp má výpadek. Nefungují základní funkce ani přihlášení

Po včerejším nepříjemném výpadku celé řady služeb českého T-Mobilu tu dnes máme podobnou situaci u komunikačního nástroje WhatsApp. Ten zhruba od dnešní deváté hodiny nefunguje. Většina uživatelů včetně naší redakce hlásí problémy s odesíláním nových zpráv, u kterých neustále svítí ikonka hodin značící probíhající „odesílání“.

Problémy jsme zaznamenali i s používáním webové verze, do které se jednoduše není možné přihlásit, a to ani při pokusu o opětovné přihlášení skrze načtení QR kódu či několikaminutovém čekání. WhatsApp neustále zobrazuje hlášku o probíhajícím připojování, a to i v mobilní aplikaci pro Android a iOS. Masivní celosvětový výpadek služby potvrzují i nástroje jako DownDetector.com.

Společnost Meta, provozovatel aplikace WhatsApp, zatím situaci nijak nekomentovala a ani nevíme, kdy by aplikace opět mohla začít fungovat. Výpadek už trvá déle než dvě hodiny. My v redakci budeme stav i nadále monitorovat a jakmile budeme znát další informace, do článku je doplníme.