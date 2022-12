Waze bude zase o něco chytřejší: řidiče upozorní na „silnice smrti“

Beta verze aplikace Waze testuje novou funkci, která zvýší bezpečnost na silnicích

Úseky s častým výskytem dopravních nehod vyznačí červenou barvou

Prozatím nemáme informace, kdy se funkce objeví v plné verzi

Řízení bez navigace si celá řada řidičů už dnes nedokáže představit. Některé pokročilejší, jako kupříkladu Waze, navíc využívá svou komunitu k tomu, aby co nejpřesněji aktualizovala informace o podmínkách na silnici – ať už jde o stavební práce, nečekanou námrazu nebo silniční kontrolu. V beta verzi se nyní objevila nová funkce, kterou šoféři jistě ocení.

Konkrétně se jedná o upozornění na úseky s častým výskytem dopravních nehod. Zatímco v tuzemsku většinou na takzvaných „silnicích smrti“ bývá jasné upozornění, v zahraničí se s tímto vždy setkat nemusíme. Waze proto v betě testuje možnost nechat si zobrazit úseky, na kterých se často bourá. Ty následně zbarví do červena, takže řidič bude hned vědět, že si tady má dát pozor.

Upozornění by mělo být natolik chytré, že se řidičům nebude zobrazovat na cestách, které projíždějí často, ale pouze v úsecích, kde jedou poprvé, nebo na nich nejezdí pravidelně. Kdy se nová funkce objeví v plné verzi aplikace Waze, není pro tuto chvíli zřejmé. Doufejme ale, že se tak stane pokud možno co nejdříve. Může to zachránit životy, ostatně jako mnohé další chytré technologie.