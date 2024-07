Vyzyvatel Galaxy Z Flip 6? Xiaomi Mix Flip je za rohem, takto bude vypadat

Xiaomi patří k výrobcům, kterým není skládací konstrukce cizí. Zatím ale nabízí pouze velký form faktor v podobě telefonů Mix Fold. Teď to ale vypadá, že čínský gigant zadělal na pořádnou revoluci v segmentu véčkových ohebných smartphonů. Na internet unikly první informace a snímky týkající se očekávaného telefonu Xiaomi Mix Flip.

Z útrob regulační agentury NCC unikly snímky zařízení společnosti Xiaomi označovaného jako „2405CPX3DG“. Insideři se shodují na tom, že má jít o zatím neoznámený telefon Xiaomi Mix Flip, skládací véčko, které má stanout coby hlavní konkurence pro Samsung Galaxy Z Flip 6.

Telefon na snímcích láká na oblejší design než zmíněný Samsung, co do rozměrů půjde o zhruba stejně velký přístroj jako nejbližší konkurence – kromě Z Flipu také Honor Magic V Flip nebo Razr 50 Ultra. To by také znamenalo, že první véčko od Xiaomi nabídne zhruba 4″ venkovní displej. Vnitřní ohebný panel by tak mohl mít diagonálu asi 6,8–6,9″.

Zmíněné úhlopříčky jsou však spíše spekulace. Co však dále potvrdila NCC, je 67W nabíjení a baterie s kapacitou 4 740 mAh, která bude v těle véčka rozdělena vedví: 1 145 mAh a větší akumulátor s kapacitou 3 595 mAh.

Dle předchozích úniků se zdá být více méně jasná i další část výbavy: čipová sada Snapdragon 8 Gen 3, hlavním fotoaparátem s rozlišením 50 Mpx, velikostí snímače 1/1,55″ a optickou stabilizací objektivu (OIS) doplněný 60Mpx teleobjektivem s 2× optickým přiblížením. Další fotosnímač na zádech nebude, očekává se však nasazení zatím nespecifikované selfie kamerky.

The next-generation Xiaomi Smart Factory in Changping, Beijing is now in operation. We've invested RMB2.4 billion into this 81,000sqm facility, capable of producing 10 million flagship phones a year. This is also where the new Xiaomi MIX Fold 4 and MIX Flip will be manufactured.… pic.twitter.com/oPcjpGbFNf

— Lei Jun (@leijun) July 8, 2024