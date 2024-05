Ohebné véčko Xiaomi Mix Flip na první fotce! Velký displej a podpora 67W nabíjení

Chystaná skládačka od Xiaomi se objevila na první reálné fotografii

Véčku bude disponovat velkým vnějším displejem a dvojicí fotoaparátů

Certifikace odhalila také podporu 67W rychlého nabíjení

Trhu s ohebnými zařízeními sice dominuje jihokorejský Samsung, to ovšem ale neznamená, že by ostatní na své snahy vyrobit co možná nejlepší skládačku zanevřeli. Ačkoli se v současné době prosazují hlavně dva základní typy skládaček, největší popularitě se aktuálně těší takzvaná véčka. Na této vlně se chce svést také čínské Xiaomi, které údajně připravuje ohebné véčko s názvem Xiaomi Mix Flip. To je prozatím zahaleno rouškou tajemství, avšak nyní internetem koluje první snímek tohoto mysteriózního zařízení.

Skládačka Xiaomi Mix Flip na první fotografii

Připravovaný Xiaomi Mix Flip se nejprve objevil na čínské certifikaci 3C, která odhalila, že zařízení bude mít podporu 67W nabíjení. Netrvalo dlouho a na čínské sociální síti Weibo se objevila fotografie smartphonu. Snímek odhaluje zadní stranu telefonu s vnějším displejem a částí nad ním, v níž se nachází modul duálního fotoaparátu lemovaný dvěma LED blesky. Na modulu je logo Leica, což naznačuje, že partnerství obou společností v oblasti fotoaparátů bude pokračovat také prostřednictvím modelu Mix Flip. Druhá polovina zadní strany má zlatou povrchovou úpravu s logem Xiaomi umístěným ve spodní části.

Co se týče specifikací tak se očekává, že skládačka bude disponovat 50Mpx hlavním fotoaparátem s optickou stabilizací, který bude doprovázet fotosenzor Omnivision OV60A o velikosti 1/2.8″, jenž bude využívat 2× teleobjektiv. Kromě 67W rychlého nabíjení by měl smartphone podporovat také bezdrátové nabíjení a také by měl disponovat odolností proti vodě. O dostatek výkonu by se měl starat osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Podle některých spekulací by Mix Flip měl také mít čip pro satelitní komunikaci.

Kdy se dočkáme uvedení prozatím není jasné, stejně jako aktuálně netušíme, na jakých trzích bude Xiaomi Mix Flip k dispozici. Momentálně se šušká o dostupnosti na tureckém trhu, přičemž do Indie by se telefon podívat neměl, což nám bohužel nedává praktický žádnou perspektivu, jestli se dočkáme také v našich končinách.