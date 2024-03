Xiaomi chystá véčko s ohebným displejem. Máme první informace

Xiaomi chystá svůj první véčkový telefon

Bude se jmenovat Mix Flip a údajně se jej dočkáme už letos v květnu

Oproti knížkovým „Foldům“ se má prodávat i na globálním trhu

Společnost Xiaomi má na svém kontě už tři generace ohebných smartphonů Mix Fold knížkové konstrukce, avšak na véčkový telefon od tohoto čínského výrobce stále čekáme. Letos by mělo čekání skončit, v přípravě je údajně model Xiaomi Mix Flip, který by mohl spatřit světlo světa už za pár týdnů. Co o něm víme?

Xiaomi Mix Flip: vlajkové véčko se dvěma fotoaparáty

Véčkový smartphone Xiaomi Mix Flip má za sebou poměrně komplikovaný vznik. Čínská firma jej původně plánovala uvést na trh už v roce 2021, avšak projekt telefonu s kódovým označením „Argo“ s čipsetem Qualcomm Snapdragon 888 pod kapotou byl nakonec zrušen. V Xiaomi se následně věnovali pouze skládačkám knížkové konstrukce a véčkům se vyhýbali. Letos ale zřejmě dojde k prolomení ledů.

Podle nejnovějších informací z čínských zdrojů má být chystané véčko vyvíjeno pod kódovým označením „Ruyi“ a interním modelovým označením N8. Donedávna byla tato dvojice označení přiřazována chystané knížkové skládačce Mix Fold 4, server GSMChina ale po podrobném prozkoumání kódů zjistil, že se jedná o jiné zařízení.

Xiaomi Mix Flip má být výkonné véčko poháněné čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Vybaveno má být vnitřním ohebným displejem a drobnou vnější obrazovkou, kterou doprovodí dvojice fotoaparátů, s největší pravděpodobností základní a širokoúhlý. Server GSMChina připravil render, který odhaluje přibližnou podobu chystané novinky, finální vzhled se ale může odlišovat.

Xiaomi Mix Flip má být představen v květnu, v létě by pak mohla dorazit čtvrtá generace Mix Foldu. S druhým jmenovaným Xiaomi údajně počítá pouze v Číně, zatímco Mix Flip by se měl podívat i na globální trh a je celkem jasné, jakému modelu s tímto kouskem bude chtít konkurovat – Samsungu Galaxy Z Flip 6. V tuto chvíli se zatím spekuluje pouze o Turecku, doufejme, že finální seznam zemí bude zahrnovat i Českou republiku.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?