Vyzkoušeli jsme Tecno s rolovacím displejem: ideální alternativa ke skládacím telefonům?

Tecno ukázalo v Barceloně svůj koncept rolovacího telefonu

Jde tak o další podobný pokus čínského výrobce o nový trend

Do prodeje nejde, je to čistě konceptuální počin, demonstraci technologií

V srpnu loňského roku čínské Tecno (spolu s Infinixem a Itelem je součástí skupiny Transsion) představilo svůj koncept rolovacího telefonu Tecno Phantom Ultimate. Nyní, o půl roku později, svou nápaditou novinku konečně ukázal naživo na veletrhu MWC v Barceloně. Jaká je?

Rolovací telefon Tecno

Skládací telefony zažívají velký boom v Evropě i ve světě. Smartphony s rolovací obrazovkou však působí jako ideální protipól. Drtivá většina z nich je však v současnosti pouze ve formě konceptu a uvedení pořádného kousku s komerčním potenciálem je v nedohlednu.

O něco takového se však chce pokusit čínská značka Tecno, která jako jeden z mála výrobců nabízí vlastní koncepci smartphonu s rolovacím displejem. Ten se jmenuje Phantom Ultimate a je to mobil s masivní kovovou konstrukcí.

Flexibilní displej, kovová konstrukce

Kov je součástí i samotného rolovacího mechanismu. Ten vydrží kolem 15 tisíc vysunutí a zasunutí, konstrukce je kvůli němu ale celkem tlustá – 9,9 milimetru. Na druhou stranu, první skládací smartphony s klasickou konstrukcí také nebyly žádná tintítka.

Displej pro Tecno vyrábí TCL CSOT a jde o 7,11″ panel, který je ve výchozím stavu srolovaný do úhlopříčky 6,55″. Co do zobrazovací technologie jde o AMOLED s jednou stranou zahnutou do tzv. vodopádu. Ze zadní strany se nachází podlouhlý průzor, ve kterém je patrné, jak se displej ohýbá a roluje do zadní části. Bohužel zde chybí jakákoliv čidla, která by rolování displeje v případě „překážky“ zastavila. Pokud tento prototyp budete v ruce držet nešikovně, poměrně snadno vám mechanismus skřípne kůži na ruce.

Protože jde o koncepci, nemá zatím Tecno Phantom Ultimate datum vydání, a to ani v Číně, ani jinde v Evropě. Podobný koncept na některém z předešlých ročníků MWC demonstrovali i další výrobci, jako třeba Motorola, Oppo nebo samozřejmě Samsung.