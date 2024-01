Vyzkoušeli jsme Samsung Galaxy S24. Stále kompaktní a s funkcemi, které si zamilujete

Samsung právě odhalil letošní vlajkové modely Galaxy S24 a S24+

K hlavním přednostem patří lepší displej a umělá inteligence Galaxy AI

Základní a kompaktnější model půjde do prodeje za 22 tisíc Kč, S24+ za 28 tisíc Kč

Samsung právě dnes v americkém San Jose představil světu svou novou generaci vlajkových lodí Galaxy S24 a naše redakce byla u toho. Díky tomu vám můžeme nabídnout podrobné první dojmy přímo z místa dění. Série sestává ze základního modelu Galaxy S24, zvětšeného Galaxy S24+ a nejvybavenějšího Galaxy S24 Ultra, jehož podrobné představení si můžete přečíst v tomto samostatném článku. Všechny tři telefony jsou protkány novým systémem umělé inteligence Galaxy AI a nabízí nové čipsety či mírný designový facelift. Naopak fotoaparáty se po hardwarové stránce téměř nezměnily, po té softwarové ale ano. A právě na duo Galaxy S24 a Galaxy S24+ se nyní podíváme zblízka.

Flat design je v módě

Korejský výrobce již naplno přijal rétoriku konkurence, že správný telefon má zkosené hrany a oba základní modely letos přichází se zcela rovnými stranami, na kterých telefon bez větších obtíží stojí. Matný rámeček je z hliníku, zatímco taktéž matné sklo na zádech je Gorilla Glass Victus 2.

Dílenské zpracování je na perfektní úrovni, jak jsme u Samsungu zvyklí. Monolitická konstrukce je velmi pevná, odolá pokusům o ohnutí i zlomení, dokonce nabízí i zvýšenou odolnost proti pádům a různým oděrkám. Ani letos u série S24 nechybí zvýšená odolnost reprezentovaná certifikací IP68.

Stále platí i to, že základní model S24 je velmi kompaktní, nabízí rozměry 147 × 70,6 × 7,6 milimetru a hmotnost 168 gramů. S24+ je větší, ten má 158 × 75,9 × 7,7 milimetru a hmotnost 195 gramů. Oba dva kousky budou na českém trhu k mání v černé, stříbrné, fialové a žluté variantě. Na e-shopu výrobce pak ještě exkluzivně v oranžové, zelené a světle modré.

Zářivý displej a nový Exynos

Samsung letos nasadil – dle svých slov – u všech tří telefonů S24 ty nejlepší displeje, jaké má. U dvou základních modelů hovoříme o Dynamic LTPO AMOLED 2X zobrazovači s podporou HDR10+ a odolným krytím Gorilla Glass Victus 2. Velkou novinkou je meziročně pořádně zvýšená svítivost těchto panelů, která činí až 2 600 nitů.

Jinak jde opět o příjemně ovladatelné ploché displeje, které lépe odolávají jak otiskům prstů, tak i odleskům. Rozdíl mezi oběma telefony je pouze ve velikosti obrazovky a v rozlišení: S24 nabízí 6,2″ panel s rozlišením Full HD+ (416 ppi), S24+ má 6,7″ úhlopříčku s rozlišením Quad HD+ (509 ppi). V horní části zůstal i maličký průstřel pro selfie kamerku.

Snapdragon nebo Exynos? Samsung má letos obojí

Pokud jste se letos těšili na čipsety firmy Qualcomm, jako vloni, musím vás zklamat. Samsung se rozhodl své portfolio diverzifikovat a jako rozhodující prvek zvolil právě čipset. Zatímco Galaxy S24 Ultra tak dorazí s novým Snapdragonem 8 Gen 3, zákazníci S24 a S24+ se musí spokojit s Exynosem 2400.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S24 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Exynos 2400, deca-core, 1× 3,1 GHz Cortex-X4 + 2× 2,90 GHz Cortex-A720 + 3× 2,60 GHz Cortex-A720 + 4× 1,8 GHz Cortex-A520, GPU: Xclipse 940, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 70,6 × 147 × 7,6 mm, hmotnost: 168 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,2", Dynamic AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2340 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 67mm, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF, 4K video, auto-HDR Kompletní specifikace

Jde o novou generaci čipsetů, které si Samsung vyvíjí a navrhuje sám, tzv. in-house. Tato čipová sada běží na 10 jádrech, z nichž jedno je ultra výkonné (Cortex X4), dalších 5 běží na taktu 2,9–2,6 GHz (Cortex A720) a tu nejméně zajímavou práci obstarávají 4 úsporné jednotky Cortex A520. O grafiku se stará rovněž značkový Xclipse 940. Oproti loňským modelům má Galaxy S24+ o polovinu větší chladič, v případě základního Galaxy S24 dokonce o 60 %.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S24+ Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm GPU: bude upřesněno, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: bude upřesněno, hmotnost: bude upřesněno, zvýšená odolnost: IP68 Android 14,Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , octa-core,bude upřesněno,12 GB,256/512 GB,bude upřesněno,bude upřesněno,IP68 Displej, konektivita a baterie 6,7", Dynamic AMOLED, rozlišení: Quad HD+

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4900 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, selfie kamera: 12 Mpx, 4K video, auto-HDR Kompletní specifikace

Výkon jsme si během relativně krátkého dema vyzkoušet nemohli, tabulkově to ale vypadá, že půjde o velmi silnou čipovou sadu. V prvních testech AnTuTu Exynos 2400 posbíral přes 1 600 000 bodů. Výrobce rovněž zmiňuje, že čipset je asi o 20 % úspornější než „konkurenční“ Snapdragon.

K další výbavě patří 5G, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, stereo reproduktor od AKG, USB-C 3.2, Wi-Fi 6E, ultrasonická čtečka otisků v displeji, nechybí ani rozhraní DeX. Akumulátor menšího z dvojice disponuje kapacitou 4 000 mAh a podporuje nabíjení až 25 W kabelem. S24+ má 4900mAh baterii s 45W nabíjením. Bezdrátové nabíjení 15 W, včetně 4,5W reverzního, oba modely sdílí.

Umělá inteligence Galaxy AI

Telefony pohání Android 14 s grafickou nadstavbou One UI 6.1 a velmi zásadní je, že Samsung teprve jako druhý výrobce na trhu garantuje 7letou podporu. To znamená celkem velkých aktualizací systému (teoreticky až Android 21) a 7 roků bezpečnostních updatů.

Extrémně důležitou novinkou, kterou Samsung promuje kudy chodí, je vlastní nástroj umělé generativní inteligence jménem Galaxy AI. Ten vychází z vlastního enginu Samsung Gauss, ale také z generativních enginů partnerů. Některé AI funkce Samsung telefony dokonce provádí přímo na zařízení, jiné prochází end-to-end šifrováním přes cloud.

Co všechno telefony Galaxy S24 umí? Ve spolupráci s Googlem přichází například cosi jako vylepšené vyhledávání z obrázků. Stačí kdekoliv v systému stisknout příslušené tlačítko (nebo provést gesto) a můžete zakroužkovat věc, zvíře nebo budovu a telefon okamžitě reverzně vyhledá obrázek na Googlu.

Za zmínku stojí také generativní úprava fotek, kdy můžete snímek oříznout a prázdný kus nechat vygenerovat AI (tady už se využívá cloudu). Nebo libovolné věci a postavy z fotek odstraňovat či je přesouvat. Pak je tu překlad v reálném čase, implementovaný například i do telefonní aplikace (ten pro změnu probíhá lokálně přímo na zařízení). AI v takovém případě zachytí, co druhá strana říká, převede to do textu a ten vám pak přeloží. Tato funkce ale zatím nefunguje v češtině, nicméně během následujících měsíců bychom se podpory naší mateřštiny měli dočkat.

Galaxy AI také předvádí propracovanou práci s textem. Stačí vzít libovolný text – třeba extrahovaný z fotografie, ale může jít o zápis z porady nebo dlouhý článek – a umělá generativní inteligence vám jej dokáže shrnout či strukturalizovat do bodů. Ne všechny z výše uvedených funkcí jsou však dostupné v češtině a ne všechny jsou k dispozici pro uživatele v Evropské unii.

Fotoaparát beze změn

Co se týče fotoaparátu, o výraznějších změnách lze hovořit pouze u modelu Galaxy S24 Ultra. Základní a zvětšený model přichází s osvědčenou trojitou sestavou: 50Mpx hlavním s clonou f/1.8 a optickou stabilizací, 12Mpx širokoúhlým s clonou f/2.2 a úhlem záběru 120° a nakonec 10Mpx s 3× bezztrátovým přiblížením a clonou f/2.4.

Kromě toho máme standardní zlepšení nočních fotek, portrétů, nočních videí a samozřejmě nechybí ani 8K video při 30 fps. Na komplexní text fotoaparátů se můžete těšit do recenze, která vyjde velmi brzy.

Cena a dostupnost

Předobjednávky startují právě nyní. Základní model Galaxy S24 bude k mání od 21 999 Kč za 128GB variantu, Galaxy S24+ potom za 27 999 Kč v 256GB provedení. Při zkoumání cen nezapomeňte vzít v potaz speciální předobjednávkovou akci výrobce, která trvá od 17. do 30. ledna. V rámci ní lze stejně jako loni získat vyšší model za cenu nižšího. Reálně tak v předobjednávkovém období můžete za částku 21 999 Kč pořídit 256GB Galaxy S24 namísto 128GB. Standardní české ceny naleznete v následující tabulce.

128 GB 256 GB 512 GB 1 TB Galaxy S24 21 999 Kč (899 eur) 23 499 Kč (959 eur) – – Galaxy S24+ – 27 999 Kč (1 149 eur) 30 999 Kč (1 269 eur) – Galaxy S24 Ultra – 35 499 Kč (1 449 eur) 38 499 Kč (1 569 eur) 44 499 Kč (1 809 eur)

V případě 128GB verze Samsung použil paměti UFS 3.1, vyšší paměťové varianty používají rychlejší UFS 4.0. 128GB paměťové UFS 4.0 čipy totiž Samsung vůbec nevyrábí.

Tříletá záruka?

K oficiálnímu představení výše zmíněné trojice došlo dnes v 19:00, což ovšem neznamená, že ji už nyní najdete na pultech obchodů. Tam se objeví až ve středu 31. ledna.

