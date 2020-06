Vyzkoušeli jsme macOS 11 Big Sur. Vypadá skvěle a přináší spoustu novinek

Apple včera na úvodní keynote vývojářské konference WWDC odhalil novinky ve svých operačních systémech a nevynechal ani počítačovou platformu macOS. Ta jako první přichází s podporou nových ARMových procesorů přímo od Apple, to však zdaleka není jedinou novinkou. Systém se dočkal největšího designového přepracování od uvedení macOS X a spousty vylepšení, což Apple po letech ohodnotil navýšením pořadového čísla. Přivítejte macOS 11.0 Big Sur.

První vývojářskou beta verzi jsme začali testovat i my v redakci (na MacBooku Air 2020 s procesorem Intel Core i5). V článku tedy najdete nejen popis nových funkcí, ale především naše dojmy a postřehy. Beta verze je primárně určena pro vývojáře, aby mohli své aplikace připravit a optimalizovat do uvedení finální verze, která přijde v průběhu podzimu. Apple má tedy spoustu času systém odladit a upřímně jsem se obával, že první beta nebude příliš použitelná. O to větší ale po několika hodinách intenzivního testování přišlo překvapení…

macOS 11.0 Big Sur je neskutečně sexy systém

Nový macOS poznáte na první pohled podle designu. Systém v lecčems připomíná tabletový iPadOS nebo mobilní iOS, což je vidět například na ikonách, v systémovém doku, nebo v novém Ovládacím centru s rychlými přepínači. Ten vypadá a funguje stejně jako na mobilních platformách, můžete odsud ovládat bezdrátové sítě, měnit jas displeje, zapínat profil nerušit, apod.

Sblížení macOS s mobilními platformami není nijak překvapivé, neboť chystané ARMové počítače od Apple budou schopné nativně spouštět aplikace pro iPad a iOS, takže díky tomu skvěle do systému zapadnou. Upřímně – macOS Big Sur je podle mého vůbec nejhezčí operační systém, jaký jsem měl možnost používat.

Inovacím neuteklo ani notifikační centrum, které nově kombinuje oznámení a widgety. Jednotlivé notifikace jsou seskupovány podle aplikací, widgety vypadají podobně jako na iOS a můžete si je libovolně poskládat; v nabídce jsou dostupné tři různé velikosti. Napříč systémem a jeho aplikacemi se také setkáte s poloprůhlednými nabídkami, novými posuvníky, přepínači a systémovými zvuky. Změnám neunikla ani horní lišta, která je rovněž částečně průhledná a navíc se barevně přizpůsobuje aktuálně použité tapetě. V reálu to opět působí neskutečně svěžím dojmem.

Na testovaném MacBooku Air systém běhá velice svižně. Pouze při otevírání podnabídek v Nastavení se občas trochu zapřemýšlí (například při změně tapety), ale jinak jsem si žádného zpomalení nevšiml. Očekával jsem časté problémy u mnou běžně používaných aplikací, ale až na občasné pády Facebook Messengeru či aplikace Apple Mapy jsem zatím opět na žádné komplikace nenarazil.

Celkově mám pocit, že v Applu nechtěli nic podcenit, optimalizacím věnovali spoustu času a vývojářům tak od první testovací verze naservírovali poměrně stabilní systém. Jediný nástroj, který po instalaci macOS 11 přestal fungovat, byl externí firewall Little Snitch 4. U něj je to ale celkem pochopitelné, jelikož poměrně dost zasahuje do systémového kernelu.

Fungují i aplikace od Adobe (Photoshop, InDesigner…) či kancelářský balík Microsoft Office. Přesto tuto verzi systému zatím pro běžné používání nedoporučuji instalovat. Na redakčním MacBooku Air ji ale ponecháme a budeme ji dále testovat.

Systémové aplikace: konzistentní design

Apple také dbal na to, aby do systému perfektně zapadly jeho aplikace. Prakticky každá má nyní více zaoblené rohy, postranní poloprůhledný panel a přepracovanou lištu s nástroji, moderněji vypadá například Finder, Mail, Mapy, Poznámky, iWork apod.

Zprávy

Aplikace zprávy pro macOS se dočkala novinek, které Apple představil s iOS 14. Uživatelé se dočkají připínání důležitých konverzací do horní části, označování členů ve skupinových konverzacích, odpovídání na konkrétní zprávy, vlastního vyhledávače zpráv, možnosti posílat memoji, apod.

Mapy

Aplikace Mapy umožní díky novým průvodcům lépe poznávat neznámá místa, přidávání oblíbených či často navštěvovaných míst nebo plánování jízd na kole či elektromobilem. K dispozici také budou nové interiérové mapy (například v letištích či nákupních centrech) a funkce Look Around připomínající Google StreetView.

Safari

Ohromná nálož novinek také přišla do internetového prohlížeče Safari. Ten má být opět při prohlížení webu výkonnější a méně energetický náročný, přitom se naučil spoustu nových věcí. Prohlížeč bude bezpečnější a transparentní k uživateli, dokáže například zcela zablokovat cookies a ukázat uživateli, co přesně o něm chtějí konkrétní webové stránky zjistit.

S tímto jsou spojená i nová API pro webové doplňky, která mají vývojářům ulehčit jejich vývoj a zároveň uživatele upozornit, pokud je některý doplněk zvědavý více, než je potřeba. Pro snadný přechod např. z Chrome bude existovat možnost importu historie, záložek i hesel.

V Safari si také budete moci podle vlastních preferencí změnit pozadí a množství obsahu na úvodní stránce, používat instantní překlad webových stránek do vašeho jazyka, a užívat si přepracovaného designu záložek, které se naučí zobrazovat náhled stránky pouhým najetím kurzoru myši.

Dostupnost

macOS 11 Big Sur bude hotov na podzim letošního roku, dostupný bude nejen na nových počítačích s ARMovými procesory, ale i na následujících současných Macích: