Vyzkoušeli jsme iQOO 11! Exotický telefon s nejvýkonnějším Snapdragonem 8 Gen 2

Čínská značka iQOO se u nás oficiálně neprodává

Lokální zastoupení mateřské firmy Vivo však přivezlo na ukázku novinku

iQOO 11 je herní mobil s nejvýkonnějším Snapdragonem a velkým displejem

Společnost Vivo na tuzemském trhu podniká již dva roky, své podznačky iQOO a NEX si však šetří pro čínský, popřípadě indický trh. Lokální zastoupení nyní přivezlo na ukázku svůj model iQOO 11, který jako jeden z prvních telefonů na trhu přináší supervýkonný Snapdragon 8 Gen 2.

Nenápadné herní monstrum

iQOO je v portfoliu Viva značka zaměřená na hráče – snaží se nabídnout hvězdné specifikace, ale zároveň ušetřit na místech, kde je to hráčům takříkajíc „jedno“. iQOO 11 tedy vstoupilo na trh v prosinci a ohání se sloganem „Monster Inside“.

Tím chce výrobce poukázat na typicky vlajkový – a vlastně trochu nenápadný – design, který ale uvnitř ukrývá „zrůdu“. My jsme měli k dispozici pastelově zelenou variantu, kterou Vivo interně přezdívá Isle of Man (asi podle travnatých plání miniaturního ostrůvku v Irském moři). Ta má záda z jemné umělé kůže, jinak ale designově vykrádá loňskou generaci iQOO 10.

Výkonu má na rozdávání

Co se týče výkonu a výbavy, není iQOO 11 v hierarchii výrobce zdaleka na nejvyšší úrovni. Jednak je nad ním ještě model iQOO 11 Pro a jednak ho ve výbavě poráží i Vivo X90 Pro+, které je zároveň vůbec prvním smartphonem s výkonným čipsetem Snapdragon 8 Gen 2.

To ale nevadí, nové iQOO má i tak všeho na rozdávání. Centrální výkonnou jednotkou je tedy druhá generace čipsetu Snapdragon 8 od Qualcommu, kterému pomáhá jak grafický čip Adreno 740, tak proprietární čip V2 přímo od Viva, který ještě dopomáhá správně optimalizovat výkon.

S takovou výbavou spadá iQOO 11 mezi ty aktuálně nejvýkonnější mobilní přístroje na trhu. Potvrzuje to i benchmark AnTuTu, ve kterém jsme naměřili přes 1 280 000 bodů. Chlubí se také propracovaným chladicím mechanismem, který minimálně během benchmarku pracoval na výbornou.

Podle Viva hráči také ocení rychlé 120W nabíjení, které dobije 5000mAh akumulátor do 100 % za zhruba 25 minut. To jsme bohužel během krátkého dema neměli možnost ověřit. Pochvalu ale Vivo zaslouží za znamenitou haptickou odezvu, kterou mohou ve vybraných titulech využít i náruživí hráči.

katalog

Z další výbavy potěší 8, 12 nebo až 16 GB RAM (s možností virtuálního rozšíření až o 8 GB), úložiště s kapacitou 128, 256 či 512 GB bez možnosti rozšíření paměťovou kartou, stereo reproduktory, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, infraport a samozřejmě i 5G nebo USB-C. Systém je Android 13 s nadstavbou Funtouch OS 13.

Velký displej i fotoaparát

Hned po výkonu se jako druhá největší priorita jeví displej. Výrobce totiž i u „základního“ iQOO 11 vsadil na poměrně hodně kvalitní LTPO4 AMOLED panel s úhlopříčkou 6,78″ a rozlišením Quad HD+, tedy 1 440 × 3 200 pixelů.

Displej dále podporuje vysoký dynamický rozsah HDR10+, disponuje dynamickou až 144Hz obnovovací frekvencí a také velmi vysokou svítivostí až 1 800 nitů. Na obrazovku je opravdu příjemný pohled a i na venkovním světle působí přirozeně. Ochranu plochého displeje zajišťuje sklo Gorilla Glass Victus.

Na zádech je, jak jsme u Viva už tak nějak zvyklí, poměrně velký fotomodul. Design je „schodkový“, podobně jako jsme viděli u Xiaomi 12T Pro nebo dávněji do minulosti u Vivo X60 Pro. Fotosestava je poměrně jednoduchá a skládá se z 50Mpx hlavního fotoaparátu, 8Mpx širokoúhlého a 13Mpx s 2× bezztrátovým zoomem.

iQOO 11 nemá oproti svým kolegům z dílny Vivo gimbalovou stabilizaci, sází pouze na optickou stabilizaci hlavního foťáku. V rámci krátké ukázky nebylo možné vyexportovat fotografie z telefonu, jedno je ale jasné. Pokud vám jde primárně o focení, měl by vás zajímat spíše model iQOO 11 Pro, popřípadě Vivo X90 Pro, které v tomto pololetí dorazí do Evropy.

Cena a dostupnost

Do Evropy však rozhodně nemíří iQOO 11. Lokální zastoupení Viva jasně deklamuje, že produkty svých dceřinných značek zatím na evropský trh pouštět nechtějí. V Číně je ale iQOO 11 již v prodeji, a to od 8. prosince.

Základní variantu 8/128 GB tam pořídíte za 3 799 jüanů, tedy asi 15 tisíc korun včetně daně. Nejvyšší konfigurace s 16 GB RAM a 512GB úložištěm stojí 4 999 jüanů, což činí v přepočtu bezmála 20 tisíc korun včetně DPH.

Pokud by se vám nechtělo jet pro telefon do Číny nebo do Indie, mobil je za 23 900 korun nabízen na inzertním portálu Aukro. Nákup z takto neověřeného zdroje však důrazně nedoporučujeme a za případné problémy s takto zakoupeným telefonem si zodpovídáte sami.