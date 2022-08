Vyzkoušeli jsme Vivo s 200W nabíjením: revoluce, nebo propracovaný marketing?

Společnost Vivo dovezla do Česka na ukázku model své podznačky iQOO 10 Pro

Ten nabízí sympatický design, vysoký výkon a hlavně extrémní 200W rychlonabíjení

Na tuzemském trhu se bohužel prodávat nebude, v Asii za něj v přepočtu dáte asi 20 tisíc korun

Pokud vám iQOO vedené čínským Vivem nic neříká, jde o značku vybudovanou primárně pro zkoušení nových průkopnických technologií. Poslední dobou se Vivo – hlavně v rámci podznačky iQOO – věnuje rychlému nabíjení. A přesně v tomto ohledu je poslední generace iQOO 10 Pro jasným etalonem, nabízí totiž dosud nejrychlejší nabíjení o výkonu 200 W.

Závodník oděný v „kůži“

iQOO je velmi oblíbené v Číně a v Indii. Nabízí totiž velmi výkonné a dobře vybavené telefony s přijatelnou cenovkou. Ukázkou toho je i iQOO 10 Pro, který se vás o své výjimečnosti snaží přesvědčit jenom samotným vzezřením. Telefon vznikal ve spolupráci s bavorskou automobilkou BMW, bílá varianta tedy dostala ikonický černo-červeno-modrý proužek.

Modul fotoaparátu zase nabízí povrch à la karbon schovaný pod lesklým sklem. Jak černá, tak bílá barevná varianta pak disponují zády z umělé veganské kůže. Zařízení je ale pěkně robustní, na první pohled je vidět, že jde o vlajkový model. Tuzemským zákazníkům jej lze nejlépe přirovnat k Vivo X80 Pro, nemá ale tak masivní fotomodul, aby vám v ruce přepadával.

Vlajková výbava

Vivo nabušilo do své vlajkové „bokovky“ to nejlepší, co zrovna bylo k dispozici. Proto jde o první telefon tohoto výrobce, který přichází s novým Snapdragonem 8+ Gen 1, vrcholným čipsetem od Qualcommu. Dále můžete počítat s velkým 6,78″ zobrazovačem typu LTPO3 AMOLED s rozlišením 1 440 × 3 200 pixelů (poměr stran 20:9, jemnost 518 ppi) a dynamickou až 120Hz obnovovací frekvencí. Vivo dokonce slibuje svítivost tohoto displeje až 1 500 nitů.

Hardwarové parametry Vivo iQOO 10 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa-core, 1× 3,19 GHz Cortex-X2 + 3× 2,75 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 164,9 × 75,5 × 9,5 mm, hmotnost: 215,4 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,78", LTPO AMOLED, rozlišení: QHD+, 1440 × 3200 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz), GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4700 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.9, 1/1.57", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS, druhý: 14.6 Mpx, teleobjektiv, f/2.2, 69mm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.3, 15mm, 150˚, 1/2.76", 0.64µm, AF, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.5, 1/3.1", 1.0µm, EIS, HDR, Full HD video Kompletní specifikace

A nešetřilo se ani na fotoaparátech. K mání je 50Mpx hlavní s clonou f/1.9 a gimbalovou stabilizací, dále 50Mpx širokoúhlý se záběrem rekordních 150° a pomocným autofokusem a nakonec doplňkový s rozlišením 14,6 Mpx a specializací na 3× bezztrátový zoom. Fanoušky moderních technologií nadchne také velká ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji, nebo třeba přítomnost infraportu.

Bleskové nabíjení výkonem 200 W

Tou zdaleka nejzajímavější technologií je zde výkon nabíjení a s ním spojená rychlost, za jakou se zvládne mobil dobít z 0 na 100 %. Nejprve k samotnému akumulátoru. Pod zadním krytem je ukryt rozdělený akumulátor typu Li-Po, dohromady s 4 700 mAh. iQOO tvrdí, že díky implementaci rekordního 200W nabíjení dokáže tuto baterii dobít z 0 na 100 % za 10 minut. Zapomenout bychom neměli ani na 50W bezdrátové nabíjení a 10W reverzní bezdrátové – s tím však přišlo již vlajkové Vivo X80 Pro.

Nabíjení je opravdu hodně rychlé, jak jsme si mohli sami vyzkoušet. Inzerovaných 10 minut se nám dosáhnout nepovedlo, z 5 na 100 % jsme se však dokázali dostat za 12 minut, což je bezesporu stále rekordní hodnota a poráží i do této doby nejrychlejší smartphone z hlediska nabíjení, a sice Realme GT Neo 3. Ten se dle našeho měření dostal z 0 na 100 % za 15 minut. Přitom za 1 minutu doputoval na 15 % a za 5 minut na velmi obstojných 60 %. Celý proces nabíjení můžete shlédnout na přiloženém videu.

Dle našeho testování byl přístroj po dobití vcelku dost teplý, stejně tak nabíjecí adaptér, který výrobce zaplaťpánbůh přibaluje v Číně a Indii rovnou k telefonu. Soudě podle rychlosti nabíjení je patrné, že nejvyšší výkon je využíván do 30 až 50 % nabití, pak už postupně zpomaluje a kolem 80 až 90 % zpomalí hodně na relativně konvenční výkon.

Rychlonabíjení telefonu iQOO 10 Pro 200W nabíječkou

Nový trend rychlého nabíjení?

Výrobce zároveň uvádí, že výkonu 200 W dosáhl s nabíječkou se stejnými rozměry, jako u předchozího 80W adaptéru vlastní výroby. Ačkoliv zní 12 minut do plné nádrže jako impozantní hodnota, v praxi to už takový rozdíl oproti 15 minutám se 150W nabíjením u konkurence není.

Výrobci se tak pomalu valí do vlastní pasti, kdy budou jeden přes druhého slibovat rychlejší a rychlejší nabíjení, ve skutečnosti ale půjde o extrémně nevýrazné rozdíly. Skoro by se chtělo při pohledu na dnešní „války o watty“ vzpomenout na časy, kdy se výrobci předháněli v tom, kdo přinese víc megapixelů na fotočipu, anebo kdo nabídne víc fotoaparátů. Přitom šlo vždy v zásadě o zbytečné půtky, na které doplatí akorát zákazníci.