Vyzkoušeli jsme Honor Magic 6 RSR Porsche Design. Má luxusní vzhled a 24 GB RAM

Honor se opět spojil s brandem Porsche Design

Společně upravili vlajkový model Magic 6 Pro

Model Honor Magic 6 RST Porsche Desing přináší elegantnější vzhled i lepší výbavu

Přibyla štědrá porce paměti a LiDAR u hlavního fotoaparátu

Značka Honor letos v lednu představila rodinu vlajkových smartphonů, kterou tvoří tři modely – základní Magic 6, vrcholný Magic 6 Pro a odlehčený Magic 6 Lite. K této trojici nyní přibývá čtvrtý přírůstek s přídomkem RSR Porsche Design, což znamená jediné. Čínská firma se opět spojila se značkou Porsche Design, aby společně s ní přivedla na svět stylový telefon, kterým svým vzhledem odkazuje na legendární vozy značky Porsche.

My jsme měli možnost si telefon krátce osahat, takže vám můžeme zprostředkovat naše první dojmy. Novinka navazuje na skládačku Magic V2 Porsche Design, kterou jsme měli možnost vyzkoušet už letos v lednu. Operačním systémem je nejnovější Android 14 doplněný o uživatelské prostředí MagicOS 8.0. V něm oproti běžným smartphonům značky Honor najdete speciální Porsche Design téma se sadou několika exkluzivních zvuků.

Honor Magic 6 RSR Porsche Design: vzhled na prvním místě

Představená novinka vychází z vlajkového smartphonu Honor Magic 6 Pro, oproti němu však přináší několik úprav navenek i uvnitř. Značka Porsche Design přizpůsobila vzhled zad tak, aby působil luxusněji a naživo jde o velmi příjemný zážitek. Modul fotoaparátu má například tvar černého šestiúhelníku, který je ohraničen titanovým rámečkem. Od spodního vrcholu tohoto šestiúhelníku se táhne vertikální linka, přes kterou se záda lámou na dvě poloviny – tento zlom připomíná tvarování kapoty automobilu.

Honor Magic 6 RSR Porsche Design se vyrábí ve dvou barvách – Frozen Berry (růžová) a Agate Grey (šedá). Záda jsou v obou případech vyrobena ze skla Honor NanoCrystal Shield, jehož hlavním benefitem má být extrémní odolnost vůči rozbití při pádu. Sklo vlastní výroby Honor použil i na ochranu displeje, zde je navíc doplněné o speciální vrstvu, která má odolávat škrábancům. Celý telefon se pak díky krytí IP68 nezalekne ani vody, ani prachu.

Displej představené novinky má stejné parametry jako v případě Honoru Magic 6 Pro, patří tak k tomu nejlepšímu na trhu. Jedná se o LTPO OLED zobrazovač s úhlopříčkou 6,8″, rozlišením 1 280 × 2 800 pixelů a dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz. Maximální jas při sledování HDR videa činí až 5 tisíc nitů, při běžném používání se dokáže „vybičovat“ do hodnoty 1 800 nitů, tedy ještě o 200 nitů výše než v případě Honoru Magic 6 Pro. Ostrého sluníčka se tak bát nemusíte, displej Honoru jej hravě přesvítí. Jen škoda, že výrobce nepoužil antireflexní sklo Gorilla Glass Armor, kterým se zatím pyšní pouze Samsung Galaxy S24 Ultra.

V balení kromě stylové Porsche Design sponky pro vyjmutí slotu na SIM kartu najdete i kvalitní kryt potažený umělou kůží, který na dotek působí velice příjemně. Třešničkou na dortu je prošívání, které krytu i telefonu přidává na exkluzivitě. Každá z barevných variant má samozřejmě vlastní odstín pouzdra.

Hardwarové parametry Honor Magic 6 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, octa-core, 1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 3× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 3,0 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 750, RAM: 12 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,5 x 75,8 x 8,9 mm, hmotnost: 229 g (koženková záda), 225 g (skleněná záda), zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,8", LTPO OLED, rozlišení: FHD+, 1280 × 2800 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5600 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.4-2.0, 23mm, 1/1.3", laserový AF, PDAF, OIS, druhý: 180 Mpx, teleobjektiv, f/2.6, 1/1.49", PDAF, OIS, 2,5× optický zoom, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 13mm, 122˚, 1/2.76", AF, selfie kamera: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 22mm, AF, 4K video Cena: 28 990 Kč Kompletní specifikace

Fotoaparát s LiDARem

Součástí displeje je jednak čtečka otisků prstů, a také oválný výřez pro selfie kamerku. Tu tvoří jednak 50Mpx fotoaparát se světelností f/2.0, který doplňuje hloubková 3D kamera pro autentizaci uživatele podle obličeje. Podle našich zkušeností tento systém funguje opravdu velmi dobře.

V šestiúhelníkovém modulu na zádech se pak nachází následující fotoaparáty:

50Mpx hlavní s variabilní clonou f/1.4–f/2.0

50Mpx širokoúhlý se světelností f/2.0 a schopností zaznamenávat makro snímky od 2,5 cm

180Mpx periskopický s 2,5× optickým přiblížením (100× digitálním) s optickou stabilizací a světelností f/2.6

Tato sestava si v případě Honoru Magic 6 Pro vysloužila první místo v žebříčku DxOMark, do varianty Porsche Design navíc Honor přidal systém LiDAR sloužící k rychlému a přesnému ostření, což může být příslibem ještě kvalitnějších fotografií a videí.

Extrémní paměťová výbava

Honor Magic 6 RSR Porsche Design pohání čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, který je u tohoto modelu doplněn o štědrou porci paměti – RAM dosahuje kapacity 24 GB, úložiště nabídne 1TB prostor. Telefon má tak nadbytek výkonu na všechny možné činnosti včetně využívání umělé inteligence v rámci systému MagicOS 8. Vlajkovou funkcí je Magic Portal, která dokáže stylem drag and drop přesouvat obsah (obrázky, text apod.) mezi aplikacemi.

Zásobárnou energie je v případě Honoru Magic 6 RSR Porsche Desing křemíkovo-uhlíkový akumulátor s obří kapacitou 5 600 mAh. Podporováno je jak rychlé nabíjení výkonem až 80 wattů, tak bezdrátové nabíjení s maximálním výkonem 66 wattů. Špičková je i bezdrátová konektivita zahrnující 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC a dokonce i infraport.

Cena a dostupnost

Honor Magic 6 RSR Porsche Design se bude prodávat zejména v asijských a arabských zemích, ovšem zavítá i do Evropy, konkrétně do Německa, kde by se měl prodávat za částku 1389 eur, což je v přepočtu necelých 35 tisíc Kč. Pokud si na tento atraktivní kousek brousíte zuby, příliš vás nepotěšíme – v České republice ani na Slovensku se oficiální cestou prodávat nebude.