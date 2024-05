Vyzkoušejte GTA z roku 1997! Na iPhonu i iPadu si díky Evropské unii zahrajete spousty legendárních her

Uvolnění pravidel ze strany Applu vedlo k přívalu emulátorů starých titulů

Zahrát si tak můžete například první díly GTA, původní Tetris nebo třeba Metroid Prime Hunters

Některé emulátory najdete dokonce i na App Store

Když Evropská unie donutila Apple otevřít svůj systém iOS také pro vývojáře mimo App Store, většina uživatelů a odborníků v tom viděla především potenciální bezpečnostní rizika. To jim nelze příliš vyčítat – konkurenční Android je díky své otevřenosti mnohem náchylnější na bezpečnostní hrozby a uživatelé iOS si až příliš zvykli na pocit bezpečí, nad kterým nemusí tolik přemýšlet. Co ovšem očekával málokdo je otevření dveří pro různé emulátory starých her, se kterými se doslova roztrhl pytel.

S emulátory starých her se roztrhl pytel

Ty byly až do rozvolnění pravidel Applem poměrně nekompromisně potírány, takže užít si retro klasiky mohli pouze vlastníci zařízení s konkurenčním Androidem. Pokud byste si chtěli nějaké retro hry zahrát, máte možnost, jen pamatujte na to, že na klasickém App Store většinu z těchto emulátorů nenajdete – emulátory lze nainstalovat buď pomocí sideloadingu, stažením prostřednictvím aplikací pro Jailbreak, např. Sileo, nebo stažením z obchodů s aplikacemi, jako je AltStrore. V některých případech ale na povedený emulátor narazíte i na App Store.

Jaké emulátory jsou pro majitelé iPhonů a iPadů k dispozici a jaké hry si skrze ně můžete zahrát?

Tématu se podrobněji věnuje také speciální Redditové vlákno, kde najdete všechny potřebné informace k tomu, jak tyto emulátory na iOS spustit. Zahrát si díky nim můžete klasiky jako jsou první díly GTA, Abe’s Oddysee, Metroid Prime Hunters, původní Tetris nebo legendárního Maria na různé způsoby.

Vyzkoušeli jste už nějaký emulátor starých her na iOS? Co jste si zahráli? Dejte nám vědět do komentářů.