Využívali jste streamovací službu Stadia? Google začal vracet peníze

Před několika týdny Google oznámil pro spoustu hráčů překvapivé rozhodnutí, když ukončil chod streamovací služby Stadia. Ačkoli důvodů pro toto rozhodnutí měl jistě celou řadu, ihned po oznámení vyvstala otázka, jak naloží se svými zákazníky. Těm gigant z Mountain View nabídl štědrou kompenzaci v podobě vrácení peněz prakticky za všechny nákupy, které na jeho službě učinili.

Peníze tedy Google bude vracet za celou řadu transakcí, jako jsou nákupy her a jejich rozšíření či nákupy hardwaru, třeba ovladače Stadia Controller. Jediné, co nebude kompenzováno, je útrata za měsíční předplatné Stadia Pro. K oficiálnímu vypnutí serverů dojde už příští rok, konkrétně 18. ledna 2023. Do té doby měl Google v plánu vrátit peníze všem. To se nyní konečně děje.

První hráči napříč Velkou Británií a také kontinentální Evropou již hlásí, že refundace proběhla. Na Redditu se s kompenzací pochlubili například lidé z Německa, Itálie, Španělska, Švédska, Nizozemska, Francie či Polska. Je tedy velmi pravděpodobné, že internetový gigant vrátí v nejbližší době peníze také Čechům a Slovákům.