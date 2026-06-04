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Výkup telefonů s bonusem 1000 Kč? T-Mobil nově díky AI oceňuje mobily na počkání

Michal Javůrek
Michal Javůrek 4. 6. 11:45
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Revoluční výkup telefonů s bonusem 1000 Kč? T-Mobil nově díky AI oceňuje mobily na počkání (ilustrační obrázek)
  • T-Mobile spouští pilotní program výkupu mobilních telefonů
  • Díky němu mohou zákazníci při pořízení nového přístroje uplatnit výkupní hodnotu svého stávajícího zařízení
  • Nová služba vznikla ve spolupráci s Mobil Pohotovostí a je unikátně implementovaná přímo do prostředí operátora
  • Dostupná je na devíti vybraných prodejnách v České republice

Při nákupu nového telefonu na jedné z vybraných prodejen mohou zákazníci nyní zjistit, zda je jejich stávající zařízení možné vykoupit a jakou má hodnotu. Tu pak lze rovnou uplatnit při pořízení nového přístroje spolu s dalšími zvýhodněními, jako například výkupní bonus a tarifní dotace ve formě podmíněné slevy k tarifu, ke které nyní navíc T-Mobile přidá 1 000 Kč za každý výkup. Nové zařízení je rovněž možné zakoupit na splátky s 0% úrokem.

T-Mobile pilotuje výkup mobilních telefonů, data ze starého do nového zařízení lze přenést z pohodlí domova
T-Mobile pilotuje výkup mobilních telefonů, data ze starého do nového zařízení lze přenést z pohodlí domova

Stanovení výkupní ceny zařízení zajišťuje technická a vizuální diagnostika v aplikaci Cashtec společnosti Mobil Pohotovost. Ta využívá AI a byla exkluzivně vyvinuta pro T-Mobile.

Pilotní program výkupu lze využít na těchto prodejnách:

  • Brno, Magenta Experience Centrum, Náměstí Svobody 79/13
  • České Budějovice, IGY Centrum, Pražská tř. 1247/24
  • Jihlava, OC City Park Jihlava, Hradební 1
  • Liberec, Forum Liberec, Nám. Soukenné 669/2a
  • Most, OC Central Most, Radniční 3400
  • Opava, OC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10
  • Pardubice, Palác Pardubice, Masarykovo nám. 2799
  • Praha, Magenta Experience Centrum, Arkády Pankrác, Na Pankráci 86
  • Zlín, Rašínova 70

Zákazník může vykupované zařízení rovnou odevzdat na prodejně nebo po návštěvě prodejny odejít s novým i původním telefonem domů. Následně má pět pracovních dní na přenos dat do nového telefonu, odhlášení účtů a uvedení starého zařízení do továrního nastavení. Během této doby musí vykupovaný telefon přinést na prodejnu T-Mobile nebo zdarma zaslat kurýrem či Zásilkovnou.

„Novou službou chceme zákazníkům usnadnit pořízení nového telefonu a zároveň jim nabídnout možnosti, jak naložit se starším zařízením. Vedle ekologické recyklace, kterou dlouhodobě zajišťujeme s partnerem Remobil, nyní nově přidáváme i možnost výkupu. Díky tomu může telefon dále sloužit,“ dodává Petar Babić, obchodní ředitel segmentu rezidentních zákazníků T-Mobile Czech Republic.

Další informace o možnosti výkupu starého telefonu u T-Mobile naleznete na webu operátora.

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Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Michal Javůrek
Michal Javůrek
Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.

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