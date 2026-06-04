Výkup telefonů s bonusem 1000 Kč? T-Mobil nově díky AI oceňuje mobily na počkání

- T-Mobile spouští pilotní program výkupu mobilních telefonů
- Díky němu mohou zákazníci při pořízení nového přístroje uplatnit výkupní hodnotu svého stávajícího zařízení
- Nová služba vznikla ve spolupráci s Mobil Pohotovostí a je unikátně implementovaná přímo do prostředí operátora
- Dostupná je na devíti vybraných prodejnách v České republice
Při nákupu nového telefonu na jedné z vybraných prodejen mohou zákazníci nyní zjistit, zda je jejich stávající zařízení možné vykoupit a jakou má hodnotu. Tu pak lze rovnou uplatnit při pořízení nového přístroje spolu s dalšími zvýhodněními, jako například výkupní bonus a tarifní dotace ve formě podmíněné slevy k tarifu, ke které nyní navíc T-Mobile přidá 1 000 Kč za každý výkup. Nové zařízení je rovněž možné zakoupit na splátky s 0% úrokem.
Stanovení výkupní ceny zařízení zajišťuje technická a vizuální diagnostika v aplikaci Cashtec společnosti Mobil Pohotovost. Ta využívá AI a byla exkluzivně vyvinuta pro T-Mobile.
Pilotní program výkupu lze využít na těchto prodejnách:
- Brno, Magenta Experience Centrum, Náměstí Svobody 79/13
- České Budějovice, IGY Centrum, Pražská tř. 1247/24
- Jihlava, OC City Park Jihlava, Hradební 1
- Liberec, Forum Liberec, Nám. Soukenné 669/2a
- Most, OC Central Most, Radniční 3400
- Opava, OC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10
- Pardubice, Palác Pardubice, Masarykovo nám. 2799
- Praha, Magenta Experience Centrum, Arkády Pankrác, Na Pankráci 86
- Zlín, Rašínova 70
Zákazník může vykupované zařízení rovnou odevzdat na prodejně nebo po návštěvě prodejny odejít s novým i původním telefonem domů. Následně má pět pracovních dní na přenos dat do nového telefonu, odhlášení účtů a uvedení starého zařízení do továrního nastavení. Během této doby musí vykupovaný telefon přinést na prodejnu T-Mobile nebo zdarma zaslat kurýrem či Zásilkovnou.
„Novou službou chceme zákazníkům usnadnit pořízení nového telefonu a zároveň jim nabídnout možnosti, jak naložit se starším zařízením. Vedle ekologické recyklace, kterou dlouhodobě zajišťujeme s partnerem Remobil, nyní nově přidáváme i možnost výkupu. Díky tomu může telefon dále sloužit,“ dodává Petar Babić, obchodní ředitel segmentu rezidentních zákazníků T-Mobile Czech Republic.
Další informace o možnosti výkupu starého telefonu u T-Mobile naleznete na webu operátora.