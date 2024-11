Vykulenec, okousané jablko a další. Výběr nových emotikon potěší, plánovaná dostupnost už tolik ne

Vedení Unicode oznámilo sadu nových a upravených smajlíků

Dojde například na kosatku, trombón nebo truhlu s pokladem

Vydání je však v nedohlednu, dočkáte se nejdříve v příštím roce

Konsorcium Unicode vypustilo přehled další sady nových smajlíků pro uživatele napříč operačními systémy. Součástí některé z příštích aktualizací tak bude například emotikon okousaného jablka, baletka, lesní muž nebo třeba dlouho žádaná kosatka. Nové smajlíky ze sbírky Unicode však budou moci uživatelé používat až příští rok, pro letošek naplánované nejsou.

Nové emotikony: kosatka, baletka, vykulený obličej

Unicode vypustil oficiální přehled nových emotikon plánovaných pro příští rok. Celkově jich má být 164, do toho jsou však započítávány i různé nové či upravené varianty již publikovaných emotikon. Oněch skutečně nových je dohromady 9, jde o tyto:

obličej s vykulenýma očima

symbol rvačky ve stylu „bojového mraku“, který se objevuje v kreslených filmech a komiksech

baletka

okousané jablko

kosatka

lesní muž, inspirovaný údajnými záběry tzv. Big Foota

trombón

sesuv půdy, respektive kamení padající ze skal

truhla s pokladem

Kromě toho konsorcium uvádí, že došlo k úpravám a rozšíření diverzifikace několika již starších emoji. Jde konkrétně o:

dvojice tancující se zaječíma ušima – nové gendery a barvy pleti

dvojice wrestlerů – nové gendery a barvy pleti

Dostupnost v nedohlednu

Výběr nových smajlíků, tak jak jej navrhl Unicode, nyní bude schvalován s jednotlivými výrobci a provozovateli operačních systémů. Jmenovitě jde o Apple, Google, Samsung, Microsoft, Meta a X. Ti dostanou od Unicode možnost s návrhy dále pracovat a uzpůsobit je svému designovému jazyku.

Nelze očekávat, že by ke schválení došlo dříve než v druhé polovině příštího roku. Proto lze očekávat, že nový design smajlíků bude k dispozici až s iOS 19, respektive Androidem 16, a to na podzim loňského roku. Nicméně Apple v létě představil částečné řešení, které samotný výběr smajlíků ve sbírce Unicode hází na druhou kolej.

V rámci Apple Intelligence je v iOS 18.2, iPadOS 18.2 a macOS 15.2 k dispozici funkce Genmoji, tedy továrna na vlastní emotikony pomocí umělé inteligence. Využívat můžete jak již hotové emotikony a kombinovat je do sebe, tak pomocí textových příkazů generovat nové. Dlužno však podotknout, že funkce je zatím uživatelům v Evropské unii zapovězena, jako většina vychytávek v rámci Apple Intelligence. Změnit by se to mělo v dubnu příštího roku, kdy má být AI Applu dostupná i v Evropě.