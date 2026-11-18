- Značka Xiaomi začala na globálním trhu prodávat vlajkové smartphony Xiaomi 18 Pro (Max)
- Na odhalení základního modelu Xiaomi 18 se stále čeká
- Internetem koluje jeho údajný obrázek a soupis parametrů
Značka Xiaomi letos v září představila vlajkové smartphony Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max, v tomto týdnu je pak uvedla na globální trh. Jedná se tak o odklon z dosavadní strategie – minulá generace Xiaomi 17 Pro (Max) se totiž do světa vůbec nepodívala, namísto ní k nám čínský výrobce poslal základní model Xiaomi 17 a vrcholnou variantu Xiaomi 17 Ultra. V současné generaci bude pravděpodobně varianta Ultra zcela vynechána, ovšem základní Xiaomi 18 je pravděpodobně stále ve hře – na internetu se dokonce objevila jeho údajná fotografie.
Takto má vypadat základní Xiaomi 18
Pokud se potvrdí pravost obrázku, půjde Xiaomi 18 ve šlépějích svého předchůdce. Podle fotografie nebude Xiaomi vymýšlet žádné výrazné designové změny, ale naservíruje nám vcelku konzervativní telefon, u kterého spousta zákazníků ocení jeho kompaktní rozměry. Nutno ale podotknout, že samotný obrázek je poměrně podezřelý – jednak je na „špionážní“ snímek příliš kvalitní, a také moc nevěříme rozmístění hardwarových tlačítek na pravé straně.
Pokud ale byl tento obrázek vytvořen alespoň na základě znalosti podoby reálného zařízení, můžeme se těšit na osvědčený čtvercový design ostrůvku s fotoaparáty – oproti minulé generaci ale všechny čočky schová za jedno celistvé sklo. Sekundární displej na zádech přítomen není, ten si Xiaomi schovává pouze pro své top modely. Zato je patrné, že jedna z čoček je obdélníková, což znamená, že o periskopický teleobjektiv nebudeme ochuzeni.
Podle informátora, který obrázek zveřejnil, by měl Xiaomi 18 dostat následující fotoaparáty
- 200Mpx hlavní s optickou stabilizací
- 50Mpx širokoúhlý
- 50Mpx periskopický s optickou stabilizací
Přední stranu telefonu má vyplňovat 6,4″ LTPO OLED displej s 1,5K rozlišením, telefon tak bude i nadále patřit k těm menším. Navzdory kompaktním rozměrům se ale můžeme těšit na velkou baterii s kapacitou 7 000 mAh a podporou 100W nabíjení. O vysoký výkon rovněž nemá být nouze, Xiaomi 18 bude údajně pohánět čipset Snapdragon Elite Gen 6, tedy základní model z letošní dvojice vlajkových čipů od Qualcommu. Telefon má splňovat odolnostní krytí IP69 a má být vybaven ultrazvukovou čtečkou otisků prstů.
Očekává se, že Xiaomi 18 bude představen příští měsíc v Číně, globální premiéra by tak mohla proběhnout někdy příští rok na jaře.