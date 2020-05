Vyhledávejte ve 3D: Google rozšířil nabídku dostupných modelů

Google je obrovská technologická společnost a naprostá většina z nás používá jeho služby téměř denně. Jednou z nich je Google vyhledávač, který je užitečným pomocníkem každého z nás. Vybrané objekty vyhledávání je možné sledovat i ve 3D a v minulém roce přibyla i možnost umístění do rozšířené reality. V našich končinách se jedná z velké části pouze o zvířata, ale v USA a ostatních státech si můžete s pomocí telefonu prohlédnout v pokoji třeba stavbu bakterie.

Zvířata ani další objekty ve 3D (zatím) není možné sledovat ve 3D na počítačích. Vystačíte si však se smartphonem nebo tabletem, který má Android (od verze 7.0) a disponuje Google Play Store ( Huawei 🤷‍♂️). V případě Applu je potřeba iOS 11 nebo vyšší. Dovolím si tvrdit, že tyto podmínky splní naprostá většina funkčních chytrých telefonů v ČR. Hlavním požadavkem pro rozšířenou realitu je nutnost modelu, který je v programu ARCore. Seznam těchto zařízení je zde.

Rozšířená realita pro zábavu i poznání

Jak se tedy dostat ke 3D zvířatům? Je to velmi jednoduchý proces a jediné, co musíte udělat, je vyhledat některé z podporovaných zvířat:

Zvířat je tedy poměrně dost a zvlášť v době karantény se jedná o skvělou vychytávku, kterou zabavíte děti nebo mladší sourozence. Někteří živočichové však vypadají dost nevěrohodně a třeba hříva lva je dost mimo realitu. Ve vodách českého internetu jsme objevili ještě jeden objekt, který můžete mít ve svém obýváku. Jedná se o chauvetovu jeskyni (šóvetova) ve Francii, která je zapsána na seznamu UNESCO a je slavná díky starým malbám. V USA je pro studenty připraveny 3D modely částí lidského těla včetně bakterií a dalších součástí biologie.

Google ve Spojených státech spolupracoval na uvedení dalších objektů do třetího rozměru a ve většině případů se jedná o vědecký a studentský materiál. Skvělým příkladem jsou již zmíněné části lidského těla, které vznikly společnými silami s firmou Biodigital. Další velkou společností je NASA, u které je výsledek společného snažení více než jasný – ve 3D si můžete prohlédnout Sluneční soustavu.

Režim rozšířené reality dodává této vychytávce zcela jiný rozměr a pouhý 3D pohled nevypadá tak poutavě. Bylo by skvělé, kdyby Google přidal podporu i dalších objektů přímo do vyhledávače tak, jak je tomu v USA. Hodiny biologie, dějepisu i ostatních předmětů by se tak mohly alespoň částečně přesunout do AR světa. Ten nás podle kroků mnohých společností v čele s Applem bude obklopovat stále více.