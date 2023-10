Vydání MIUI 15 v ohrožení? Xiaomi se chystá k nečekanému kroku

Verze nadstavby MIUI 14 by mohla být poslední

Podle spekulací pracuje Xiaomi na novém operačním systému MiOS

Celý projekt je prozatím zahalen tajemstvím

Základním kamenem operačního systému Android jsou nadstavby. Ty si každý výrobce programuje sám a je také na jeho rozhodnutí, zda půjde spíše cestou menších úprav a drobných vychytávek, nebo jestli promění Android k nepoznání. Čínské Xiaomi se rozhodlo pro druhou variantu a jeho nadstavba MIUI je mnohými ceněna pro vysokou míru přizpůsobení a celou řadu funkcí, které nenabízí ani výchozí Android, ani ostatní výrobci. Nyní to vypadá, že by patnáctá verze nadstavby, která je tady s námi od roku 2010 a kterou využívá přes 564 milionů uživatelů po celém světě, vůbec nemusela vzniknout.

Nahradí MiOS současnou nadstavbu MIUI?

Známý leaker Digital Chat Station se totiž pochlubil informací, že v Xiaomi nejspíše chystají velké překvapení. Namísto MIUI 15 bychom se mohli dočkat zbrusu nového MiOS. Z dostupných informací není jasné, zda se bude jednat jen o změnu názvu, novou nadstavbu, či celý operační systém postavený na základu Android Open Source Project, jako se k tomu uchýlil Huawei, který byl k tomuto kroku donucen sankcemi ze strany Spojených států.

Dle předchozích spekulací není vyloučeno, že se Xiaomi odhodlá ke stejné cestě jako Huawei. Na rozdíl od něj ale může využívat technologie Googlu, takže z pohledu zákazníků nebude „na suchu“. Tvorba vlastního systému postaveného na holém Androidu dává z pohledu Xiaomi smysl, neboť tímto projektem může mít pod plnou kontrolou celý ekosystém, který se už nyní skládá z telefonů, tabletů, nositelné elektroniky, či dokonce elektromobilů.

Xiaomi si už stihlo zaregistrovat označení MiOS jako svou ochrannou známku a také si zaregistrovalo doménu mios.cn, přičemž čínskými médii se také množí screenshoty odkazující na vývojářskou betu systému MiOS. Co má Xiaomi v rukávu, se nakonec dříve či později dozvíme, avšak ve hře je také varianta, že by nový systém byl vyhrazen pouze pro domovskou Čínu, zatímco pro mezinárodní trhy by byl stále k dispozici tradiční MIUI.