Vstup zdarma, desítky aut a testovací jízdy. Ostrava tento víkend ožije elektromobilitou

Salon Elektromobilů 2026
Vstup zdarma. Víkend plný elektromobility.
Automobilové novinky, testovací jízdy i program pro veřejnost. Přijďte si užít Salon Elektromobilů v Ostravě.
11.–13. září 2026 · OC AVION Shopping Park OstravaRegistrovat se zdarma
Registrace je dobrovolná. Vstup je zdarma i bez ní.
Epiq, Twingo i IONIQ 3: tyto novinky uvidíte zblízkaJedním z lákadel expozice Škody v zastoupení Auto Dubina bude Škoda Epiq. Kdo si chce porovnat také jízdní vlastnosti dalších modelů značky, může se těšit na Enyaq Coupé Sportline 85x a Elroq Ultra Lodge 85 zařazené do nabídky testovacích jízd. Renault s partnerem BONO auto přiveze dvojici, u které se vyplatí zastavit: Twingo E-Tech electric a Renault 5 E-Tech electric. Elektrické Twingo navazuje na známou městskou ikonu a společně s „pětkou“ ukáže, jak Renault přenáší svá tradiční jména do elektrické éry. Na jízdy budou připraveny Renault 4 E-Tech electric a Scenic E-Tech electric. Prohlédněte si představení novinek Renault. U Hyundai LXM motors bude pozornost přitahovat IONIQ 3, elektrický hatchback určený pro každodenní používání. Výstavní sestavu doplní SANTA FE a na testovací jízdy budou připraveny INSTER, KONA Electric a IONIQ 6. V rámci jedné značky si tak můžete porovnat několik přístupů k elektrickému autu. Více o nabídce Hyundai LXM motors.
Kia ukáže auto, které dokáže napájet i stánekKia a Auto Daspol postaví do centra pozornosti PV5 Passenger. Jeho prostorný interiér si budou moci prohlédnout rodiny i zájemci o vůz pro podnikání. Zajímavou praktickou ukázku připraví PV5 Cargo, který má pomocí technologie V2L napájet stánek. Návštěvníci tak uvidí, jak může energie z trakční baterie posloužit také externím zařízením. Kia avizuje rovněž kombi K4 Sportswagon. Do nabídky testovacích jízd jsou zařazeny PV5 Passenger, EV5 a EV2. Podrobnosti o expozici Kia a Auto Daspol.
Čtyři elektrické Mercedesy na jízdy, BYD od městského auta po SUVMercedes-Benz a CENTRUM Moravia Sever připraví na testovací jízdy hned čtyři elektrické modely: CLA 250+ electric, GLC 400 4MATIC electric, GLB 250+ electric a C 400 4MATIC electric. Pro zájemce o značku je to příležitost porovnat několik modelových řad během jediné návštěvy. Ve výstavní části partner avizuje také hybridní GLB 200 4MATIC. Prohlédněte si představení Mercedes-Benz v Ostravě. BYD CENTRUM Moravia Sever vystaví model SEAL a na jízdy připraví SEALION 7, DOLPHIN SURF, SEAL U DM-i a SEAL 6 DM-i. Na jednom místě tak poznáte městský elektromobil, elektrické SUV i plug-in hybridní modely. Pokud zvažujete, který typ pohonu vám bude více vyhovovat, tady najdete konkrétní auta i lidi, se kterými můžete probrat své každodenní potřeby. Více o modelech BYD na akci.
XPENG, MG, Omoda a Jaecoo rozšíří výběrZa návštěvu bude stát také expozice XPENG v zastoupení AutoKora. V interiéru bude vystavený X9, venkovní výstavní sestavu vytvoří G6, G9 a P7+. Tyto vozy jsou zařazeny do statické expozice. MG představí MGS9 PHEV, který bude k dispozici také na testovací jízdy. Nabídku jízd doplní MG4 EV Urban a MG HS PHEV. Auto Hruška přiveze značky Omoda a Jaecoo: na výstavě uvidíte Jaecoo 7 PHEV a Omoda 7 PHEV, přičemž na jízdy přibudou také Omoda 9 PHEV a Jaecoo 8 PHEV. Součástí akce bude i Tesla. Oficiální rezervační stránka zve na seznámení s Modelem Y a modernizovaným Modelem 3 a uvádí možnost krátkých testovacích jízd během akce. Informace o jízdách a rezervacích.
Přehled vozidel pro testovací jízdyNabídka testovacích jízd zahrnuje elektromobily i plug-in hybridy. Toto je aktuálně avizovaná sestava:
|Značka
|Vozidla na testovací jízdy
|Mercedes-Benz – CENTRUM Moravia Sever
|CLA 250+ electric, GLC 400 4MATIC electric, GLB 250+ electric, C 400 4MATIC electric
|BYD – BYD CENTRUM Moravia Sever
|SEALION 7, DOLPHIN SURF, SEAL U DM-i, SEAL 6 DM-i
|Kia – Auto Daspol
|PV5 Passenger, EV5, EV2
|Hyundai – Hyundai LXM motors
|INSTER, KONA Electric, IONIQ 6
|Renault – BONO auto
|Renault 4 E-Tech electric, Scenic E-Tech electric
|Škoda – Auto Dubina
|Enyaq Coupé Sportline 85x, Elroq Ultra Lodge 85
|MG
|MGS9 PHEV, MG4 EV Urban, MG HS PHEV
|Omoda a Jaecoo – Auto Hruška
|Jaecoo 7 PHEV, Omoda 7 PHEV, Omoda 9 PHEV, Jaecoo 8 PHEV
|Tesla
|Model Y, Model 3
|Speed e-moto
|ELS MOTO e-XDV, Arctic Leopard XE PRO R, ELS MOTO EG1, ELS MOTO ES1 Pro
Elektrická mobilita také na dvou kolechSpeed e-moto rozšíří výstavu o Arctic Leopard E-XE880, ELS MOTO eR3, Horwin SK3 Plus a Horwin EK3 Plus. Společně s modely zařazenými do nabídky jízd tak přiblíží také elektrické motocykly a skútry. Technologickou část akce doplní SECTRON.
Sobotní program: cestování, nabíjení i stav baterie ojetého autaNa sobotu 12. září od 14:00 do 16:00 je naplánovaný odborný blok. Prostor dostanou témata, která mají přímý dopad na každodenní používání elektromobilu: cestování, nabíjení, výběr vozu i ověření stavu baterie při nákupu ojetiny. Následující rozpis je předběžný. Témata, pořadí i časy přednášek se ještě mohou měnit. Pátek i neděle patří výstavě a testovacím jízdám od 10:00 do 18:00. Stejná otevírací doba platí i v sobotu, kdy je doplní odborný program.
|Čas
|Předběžný sobotní program
|14:00–14:15
|Zahájení a tipy na cestování s elektromobilem
|14:15–14:45
|Nová elektrická auta a motocykly v nabídce
|14:45–15:00
|NearCharger – platforma pro nákup elektromobilu
|15:00–15:15
|Certifikát baterie ojetých elektromobilů prostřednictvím AVILOO
|15:15–15:30
|Nabíjení elektromobilů v Česku a mapa nabíjecích stanic
|15:30–15:50
|Setkání s Driving Electro Mum
|15:50–16:00
|Losování cen