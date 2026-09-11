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Vstup zdarma, desítky aut a testovací jízdy. Ostrava tento víkend ožije elektromobilitou

Michal Javůrek
Michal Javůrek 11. 9. 8:45
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Vstup zdarma, desítky aut a testovací jízdy. Ostrava tento víkend ožije elektromobilitou
Škoda Epiq, elektrické Twingo, Hyundai IONIQ 3 i nové Mercedesy, které si můžete vyzkoušet za volantem. Salon Elektromobilů 2026 míří už tento pátek 11. září do OC AVION Shopping Park Ostrava a potrvá až do neděle 13. září. Čekají vás automobilové novinky, testovací jízdy, praktické rady i soutěže. Vstup je zdarma! Sednout si do auta, nastavit si sedadlo, prozkoumat ovládání a u vybraných modelů vyrazit na testovací jízdu. Právě osobní zkušenost bude hlavním lákadlem ostravského víkendu s elektromobilitou. Na jednom místě si můžete porovnat několik značek, prohlédnout prostor pro rodinu a zeptat se prodejců na všechno, co vás při výběru auta zajímá. Výstava i testovací jízdy budou probíhat po všechny tři dny od 10:00 do 18:00. Přijďte si prohlédnout svého favorita nebo si teprve udělat přehled. Program osloví zájemce o první elektromobil, současné majitele, firemní zákazníky i rodiny, které hledají tip na víkend.

Salon Elektromobilů 2026

Vstup zdarma. Víkend plný elektromobility.

Automobilové novinky, testovací jízdy i program pro veřejnost. Přijďte si užít Salon Elektromobilů v Ostravě.

11.–13. září 2026 · OC AVION Shopping Park Ostrava

Registrovat se zdarma

Registrace je dobrovolná. Vstup je zdarma i bez ní.

Epiq, Twingo i IONIQ 3: tyto novinky uvidíte zblízka

Jedním z lákadel expozice Škody v zastoupení Auto Dubina bude Škoda Epiq. Kdo si chce porovnat také jízdní vlastnosti dalších modelů značky, může se těšit na Enyaq Coupé Sportline 85x a Elroq Ultra Lodge 85 zařazené do nabídky testovacích jízd. Renault s partnerem BONO auto přiveze dvojici, u které se vyplatí zastavit: Twingo E-Tech electric a Renault 5 E-Tech electric. Elektrické Twingo navazuje na známou městskou ikonu a společně s „pětkou“ ukáže, jak Renault přenáší svá tradiční jména do elektrické éry. Na jízdy budou připraveny Renault 4 E-Tech electric a Scenic E-Tech electric. Prohlédněte si představení novinek Renault. U Hyundai LXM motors bude pozornost přitahovat IONIQ 3, elektrický hatchback určený pro každodenní používání. Výstavní sestavu doplní SANTA FE a na testovací jízdy budou připraveny INSTER, KONA Electric a IONIQ 6. V rámci jedné značky si tak můžete porovnat několik přístupů k elektrickému autu. Více o nabídce Hyundai LXM motors.

Kia ukáže auto, které dokáže napájet i stánek

Kia a Auto Daspol postaví do centra pozornosti PV5 Passenger. Jeho prostorný interiér si budou moci prohlédnout rodiny i zájemci o vůz pro podnikání. Zajímavou praktickou ukázku připraví PV5 Cargo, který má pomocí technologie V2L napájet stánek. Návštěvníci tak uvidí, jak může energie z trakční baterie posloužit také externím zařízením. Kia avizuje rovněž kombi K4 Sportswagon. Do nabídky testovacích jízd jsou zařazeny PV5 Passenger, EV5 a EV2. Podrobnosti o expozici Kia a Auto Daspol.

Čtyři elektrické Mercedesy na jízdy, BYD od městského auta po SUV

Mercedes-Benz a CENTRUM Moravia Sever připraví na testovací jízdy hned čtyři elektrické modely: CLA 250+ electric, GLC 400 4MATIC electric, GLB 250+ electric a C 400 4MATIC electric. Pro zájemce o značku je to příležitost porovnat několik modelových řad během jediné návštěvy. Ve výstavní části partner avizuje také hybridní GLB 200 4MATIC. Prohlédněte si představení Mercedes-Benz v Ostravě. BYD CENTRUM Moravia Sever vystaví model SEAL a na jízdy připraví SEALION 7, DOLPHIN SURF, SEAL U DM-i a SEAL 6 DM-i. Na jednom místě tak poznáte městský elektromobil, elektrické SUV i plug-in hybridní modely. Pokud zvažujete, který typ pohonu vám bude více vyhovovat, tady najdete konkrétní auta i lidi, se kterými můžete probrat své každodenní potřeby. Více o modelech BYD na akci.

XPENG, MG, Omoda a Jaecoo rozšíří výběr

Za návštěvu bude stát také expozice XPENG v zastoupení AutoKora. V interiéru bude vystavený X9, venkovní výstavní sestavu vytvoří G6, G9 a P7+. Tyto vozy jsou zařazeny do statické expozice. MG představí MGS9 PHEV, který bude k dispozici také na testovací jízdy. Nabídku jízd doplní MG4 EV Urban a MG HS PHEV. Auto Hruška přiveze značky Omoda a Jaecoo: na výstavě uvidíte Jaecoo 7 PHEV a Omoda 7 PHEV, přičemž na jízdy přibudou také Omoda 9 PHEV a Jaecoo 8 PHEV. Součástí akce bude i Tesla. Oficiální rezervační stránka zve na seznámení s Modelem Y a modernizovaným Modelem 3 a uvádí možnost krátkých testovacích jízd během akce. Informace o jízdách a rezervacích.

Přehled vozidel pro testovací jízdy

Nabídka testovacích jízd zahrnuje elektromobily i plug-in hybridy. Toto je aktuálně avizovaná sestava:
Značka Vozidla na testovací jízdy
Mercedes-Benz – CENTRUM Moravia Sever CLA 250+ electric, GLC 400 4MATIC electric, GLB 250+ electric, C 400 4MATIC electric
BYD – BYD CENTRUM Moravia Sever SEALION 7, DOLPHIN SURF, SEAL U DM-i, SEAL 6 DM-i
Kia – Auto Daspol PV5 Passenger, EV5, EV2
Hyundai – Hyundai LXM motors INSTER, KONA Electric, IONIQ 6
Renault – BONO auto Renault 4 E-Tech electric, Scenic E-Tech electric
Škoda – Auto Dubina Enyaq Coupé Sportline 85x, Elroq Ultra Lodge 85
MG MGS9 PHEV, MG4 EV Urban, MG HS PHEV
Omoda a Jaecoo – Auto Hruška Jaecoo 7 PHEV, Omoda 7 PHEV, Omoda 9 PHEV, Jaecoo 8 PHEV
Tesla Model Y, Model 3
Speed e-moto ELS MOTO e-XDV, Arctic Leopard XE PRO R, ELS MOTO EG1, ELS MOTO ES1 Pro
Dostupnost konkrétních vozidel a termínů jízd závisí na aktuální nabídce a kapacitách partnerů. Dobrovolná registrace na akci a rezervace konkrétní testovací jízdy jsou dvě samostatné věci. Při plánování návštěvy se podívejte na dostupné termíny jednotlivých značek; rezervační nabídka se průběžně doplňuje. K informacím i rezervacím se dostanete přes oficiální stránku Salonu Elektromobilů 2026

Elektrická mobilita také na dvou kolech

Speed e-moto rozšíří výstavu o Arctic Leopard E-XE880, ELS MOTO eR3, Horwin SK3 Plus a Horwin EK3 Plus. Společně s modely zařazenými do nabídky jízd tak přiblíží také elektrické motocykly a skútry. Technologickou část akce doplní SECTRON.

Sobotní program: cestování, nabíjení i stav baterie ojetého auta

Na sobotu 12. září od 14:00 do 16:00 je naplánovaný odborný blok. Prostor dostanou témata, která mají přímý dopad na každodenní používání elektromobilu: cestování, nabíjení, výběr vozu i ověření stavu baterie při nákupu ojetiny. Následující rozpis je předběžný. Témata, pořadí i časy přednášek se ještě mohou měnit. Pátek i neděle patří výstavě a testovacím jízdám od 10:00 do 18:00. Stejná otevírací doba platí i v sobotu, kdy je doplní odborný program.
Čas Předběžný sobotní program
14:00–14:15 Zahájení a tipy na cestování s elektromobilem
14:15–14:45 Nová elektrická auta a motocykly v nabídce
14:45–15:00 NearCharger – platforma pro nákup elektromobilu
15:00–15:15 Certifikát baterie ojetých elektromobilů prostřednictvím AVILOO
15:15–15:30 Nabíjení elektromobilů v Česku a mapa nabíjecích stanic
15:30–15:50 Setkání s Driving Electro Mum
15:50–16:00 Losování cen

Vyhrát můžete i další víkend za volantem

Partneři připravují také ceny pro návštěvníky. Kia nabídne možnost vyhrát zapůjčení elektromobilu na víkend, Hyundai LXM motors do cen zařadil bezplatné zapůjčení IONIQ 3 na víkend. Připravené jsou také dárkové balíčky a vstupy na rodinný festival FunDays v Ostravě 3. října 2026.

Příručka elektromobilisty 2026 zdarma: odneste si praktické rady domů

Ze Salonu Elektromobilů v Ostravě si odnesete i něco na čtení. Na místě si můžete zdarma vyzvednout tištěnou Příručku elektromobilisty 2026, praktického průvodce pro ty, kteří o elektromobilu teprve uvažují, i pro jeho současné majitele. Jak vybrat nový či ojetý elektromobil, na co se zaměřit u baterie a jak nabíjet doma i na cestách? Příručka přináší také redakční testy, informace o dojezdu, zimním provozu, servisu a provozních nákladech. Podívejte se, co všechno Příručka elektromobilisty 2026 obsahuje.

Tři dny na porovnání aut. Vstup je zdarma

Vyhraďte si čas na auta, která vás zajímají, vezměte rodinu a přijďte si udělat vlastní názor. V Ostravě můžete během jediné návštěvy prozkoumat novinky několika značek, promluvit si s jejich zástupci a vyzkoušet vybrané vozy v rámci testovacích jízd. Salon Elektromobilů 2026 vás čeká od pátku 11. do neděle 13. září v OC AVION Shopping Park Ostrava, každý den od 10:00 do 18:00. Vstup je zdarma. Registrace je dobrovolná, přijít můžete i bez ní.

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Autor článku Michal Javůrek
Michal Javůrek
Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.

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