Vrátí se legendární Prince of Persia? Objevují se falešné stopy i nadějné náznaky

Značka Prince of Persia se zapsala nesmazatelným písmem nejen do videoherní historie, ale také do srdcí mnoha fanoušků po celém světě. Ostatně, byl to právě Prince of Persia, na jehož základech Ubisoft vystavěl svou nejpopulárnější značku současnosti – Assassin’s Creed.

Na skok do minulosti

První hra z dnes již početné série vyšla roku 1989 exkluzivně pro počítače Apple II. Ve své době zaujala především plynulou animací postav, kterou se tvůrci Jordanu Mechnerovi podařilo vytvořit pomocí tzv. rotoskopie, při níž se překresluje pohyb postavy z videozáznamu.

Prvnímu Princi se na americkém trhu příliš nedařilo, komerční úspěch se dostavil až v následujícím roce po vydání v Evropě a Japonsku. Úspěch s sebou přinesl také touhu po pokračování, kterých se hráči k dnešnímu dočkali 8, počítáme-li výhradně hlavní díly série. Značné oblibě se těšila tzv. „písečná“ trilogie vycházející mezi lety 2003 až 2005 a oddané příznivce si našel i stylizovaný reboot z roku 2008.

Dosud poslední díl vyšel v roce 2010 s podtitulem Zapomenuté písky. Od té doby fanoušci marně vyhlížejí návrat orientálního dobrodružství, které se dočkalo i filmového zpracování, v němž se hlavní role ujal Jake Gyllenhaal. V poslední době však začíná být kolem Prince z Persie opět rušno, na internetu se objevují nadějné náznaky, zrovna tak jako falešné stopy. Proto jsme si pro vás připravili podrobný přehled všeho, co se kolem populární značky v nedávných měsících šustlo.

Falešná doména

Pravděpodobně nejnovější spekulace se objevila před dvěma týdny. Všímavým fanouškům se totiž podařilo objevit nově registrovanou doménu „princeofpersia6.com“, která měla pocházet přímo od Ubisoftu. Později však vyšlo najevo, že se nejspíše jedná o podvrh. Webová adresa je totiž registrována na hostingovém serveru gandi.net, zatímco Ubisoft výlučně využívá služeb portálu GoDaddy.com.

Náznaky remaku

Nicméně se zdá, že v kancelářích Ubisoftu přece jen nějaký projekt se jménem Prince of Persia vzniká. Minulý měsíc se na Redditu objevil příspěvek od uživatele s přezdívkou „DenseEquation“. Podle něj se pracuje na plnohodnotném remaku „písečné“ trilogie, který dorazí na pulty obchodů letos před Vánoci či na jaře příštího roku. Máme prý očekávat původní herní mechanismy i příběh, chybět by však neměly ani nové prvky. Informace doprovodil také dvě dvěma obrázky, jejichž pravost však nelze ověřit.

Existenci tohoto projektu však záhy popřel herní analytik Daniel Ahmad. Podobně se vyjádřil také důvěryhodný insider shinobi602, který však únik označil pouze za částečně nepravdivý. Naději fanouškům dodal další insider s přezdívkou Okabe, který například předpověděl existenci remaku legendárního Tony Hawk’s Pro Skater. V reakci na jiného uživatele totiž uvedl, že více informací se dozvíme už za několik týdnů.

Něco se chystá

Z uvedených náznaků vyplývá, že v Ubisoftu se skutečně něco kutí. Remake kompletní trilogie (Sands of Time, Warrior Within, Two Thrones) to ale zřejmě nebude, avšak na předělávku prvního dílu s podtitulem Sands of Time by dojít mohlo. Kompletní přepracování všech tří her by tvůrce nejspíše stálo příliš mnoho času a financí. V případě komerčního úspěchu by však první díl mohl otevřít dveře předělávkám zbylých dvou.

Tak či tam bychom na odpověď nemuseli dlouho čekat. Společnost Ubisoft totiž 12. července pořádá digitální konferenci s názvem Ubisoft Forward, která slibuje nálož novinek ohledně chystaných her, mezi nimiž by se mohl objevit i Princ z Persie.

Ubisoft na Prince nezapomněl

Značka Prince of Persia na dlouhé roky zmizela z portfolia Ubisoftu, což se změnilo letos v únoru, kdy došlo k oznámení projektu pro virtuální realitu Prince of Persia: The Dagger of Time. O měsíc později jsme o Princi slyšeli znovu, tentokrát v souvislosti se hrou For Honor, která se v rámci časově omezené události propojila právě se značkou Prince of Persia. Už tehdy si hráči kladli otázku, zda lze tyto události interpretovat jako předzvěst příchodu většího projektu.

Vykoupení po osmi letech

O značce Prince of Persia je v posledních měsících skutečně slyšet, o čemž svědčí také objevení videa ze zrušené hry s podtitulem Redemption. Záběry se přitom nacházely na YouTube dlouhých osm let, aniž by si jich kdokoliv všiml. Po objevení si je pustily stovky tisíc uživatelů. Ukázka se tváří velmi přesvědčivě, ve skutečnosti se však jedná o tzv. target footage, s jehož pomocí chtěli vývojáři přesvědčit vedení společnosti, aby dalo projektu zelenou.

K záběrům ze zrušené hry se vyjádřil také bývalý animátor Ubisoftu Jonathan Cooper, podle něhož se hry ze série Prince of Persia rušily častěji než jiné projekty, neboť licenční práva ke značce stále patří původnímu tvůrci Jordanu Mechnerovi, takže by se s ním Ubisoft musel dělit o zisk.