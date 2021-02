Volkswagen se Applu nebojí. Ten mezitím jedná s Nissanem

Volskwagen nemá pocit, že by jeho pozici mohl ohrozit automobil od Applu. Alespoň se tak vyjádřil CEO společnosti Herbert Diess v rozhovoru pro Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Šéf známé automobilky tvrdí, že tento sektor průmyslu není oblast, do které lze prostě jen tak vstoupit a převzít ji.

Cokoliv podle něj Apple představí, nedokáže „přes noc“ získat dominantní postavení na trhu. Diess ale souhlasí, že pro Apple vstup na automobilový trh smysl dává. Jablečný výrobce podle něj má zkušenosti i technologie v oblasti softwaru, designu a baterií, což by mělo jít dobře zhodnotit i v nové oblasti.

V této souvislosti stojí za zmínku připomenout výrok šéfa Palmu Eda Colligana. Ten v roce 2006 řekl, že „Apple prostě jen tak nevstoupí na trh smartphonů“. Již za pár let vše bylo jinak a Palm zmizel v propadlišti dějin. Na druhou stranu se ale sluší říct, že pozice Volkswagenu je nesrovnatelně silnější a trh rozvinutější.

Neúspěšná jednání s Nissanem

V předchozích dnech a týdnech se objevovaly zprávy o jednání Applu s Hyundai, resp. sesterskou Kiou. Jednání s jihokorejským výrobcem ale podle dostupných informací zatím ztroskotala a Apple tak nemá zajištěného partnera, který bude automobil jako takový vyrábět.

Nejnovější spekulace ale mluví o tom, že Apple o této záležitosti jednal s japonským Nissanem. Jednání prý ale nikdy nepostoupila až na nejvyšší úroveň a zkrachovala na tom, že Nissan odmítl být čistě jen výrobcem cizího produktu.

Provozní ředitel Nissanu již dříve uvedl, že je jeho společnost otevřena spolupráci s partnery, ale pouze pokud se protistrana adaptuje na prostředí Nissanu, nikoliv opačně. Nissan podle něj má svou stálou zákaznickou základnu a nebude měnit způsob, jakým auta vyrábí. Tento postoj se musí zákonitě dostávat do rozporu s požadavkem na výrobu Apple Car, které by mělo mít vlastní design, software i značku a Nissan by se tak dostával v podstatě do pozice pouhého dodavatele dílů.

Informace zveřejnil server Financial Times, který lze považovat za relativně důvěryhodný zdroj. Nissan nicméně jednání popřel. To ale může být motivováno také tím, že společnost nechce způsobit kolísání ceny akcií, které postihlo Hyundai právě kvůli spekulacím o průběhu jednání.

Auto s logem Applu údajně k zákazníkům nezamíří dříve než v roce 2026. Apple tak ještě má nějaký ten čas na jednání s výrobci. Je ale jisté, že nakonec se nějak domluvit bude muset, vlastní výrobní kapacity totiž nemá a jejich budování by bylo velmi nákladné a zřejmě i po ekonomické stránce riskantní. Známý technologický analytik Ming-Chi Kuo, který se zabývá především asijskými aktivitami Applu, má za to, že Apple nakonec skončí u Hyundai, ačkoliv jsou jednání v současnosti na mrtvém bodě.