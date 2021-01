Elektromobil od Applu by mohla vyrábět známá korejská automobilka. Probíhají první námluvy

A automobilu značky Apple se spekuluje již delší dobu, avšak uznávaný analytik Ming-Chi Kuo v tomto týdnu trochu utlumil naděje – jablečného automobilu se prý dočkáme nejdřív mezi lety 2025 – 2027, spíše ale ještě později. Vývoj je zatím v počátcích, přičemž specifikace prvního vozu má být hotová v horizontu 2 – 3 let. Apple aktuálně rozhazuje sítě a vypadá to, že stavbu svého prvního vozu nebude provádět vlastními silami.

Jedním z adeptů na výrobu je korejská automobilka Hyundai Motors, která má v USA několik továren. Mluvčí automobilky v noci na dnešek prozradil televizi CNBC, že se společností Apple diskutuje o možné budoucí spolupráci, byť konkrétnější nebyl. Apple prý každopádně nejedná pouze s Hyundai, ale i s dalšími automobilkami, byť diskuze jsou prozatím v rané fázi.

