Volkswagen ID.4 GTX překonal světový rekord. Jako první elektromobil vystoupal do výšky 5 816 metrů

Elektromobil Volkswagen ID.4 GTX se zapsal do Guinessovy knihy rekordů výjezdem do výšky 5 816 metrů. Na vulkán Cerro Uturunco v Bolívii s ním vystoupal držitel několika dalších rekordů Rainer Zietlow.

Volkswagen ID.4 šel do výroby v roce 2020. Jednalo se o první čistě elektrické SUV od Volkswagenu a zároveň to měl být vůz pro masy, který nebude oslovovat pouze milionáře. Verze GTX je vylepšenou variantou s vyšším výkonem i mírně pozměněným vzhledem. Součástí je například sportovní odpružení, které zajistí dobrou přilnavost i v náročnějším terénu.

Jmenovaný dobrodruh má s podobnými kousky již dlouholeté zkušenosti. V loňském roce s modelem ID.4 projel všechny státy USA za 97 dní. Trasa měřila celkem 57 566 kilometrů. Při poslední cestě se ale rekordman soustředil primárně na nadmořskou výšku.

11 Uturuncu, BO, World Record Day

Cesta celkem čtyřčlennému týmu zabrala 12 dní. Vyráželi ze Santiaga v Chile na sever ke spícímu vulkánu Cerro Uturunco. Původní rekord byl překonán o 45 metrů a ve výšce 5 816 metrů byl tedy Volkswagen ID.4 GTX jako úplně první elektromobil.

Při expedici byla využita nabíjecí síť Enel X Way a celkem bylo najeto 3 039 km, přičemž zastávek na dobíjení proběhlo přesně 23. Pro Rainera Zietlowa je to už pátý zápis do Guinessovy knihy rekordů.