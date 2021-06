Voláte často? Tuhle vychytávku z Androidu 12 oceníte

Nová verze operačního systému Android s pořadovým číslem 12 je aktuálně ve druhé beta verzi. Kromě spousty drobných vylepšení „pod kapotou“ jsme se dočkali také nového designového přístupu Material You, jenž nahrazuje Material Design svého předchůdce. Nový designový jazyk přináší velké, ale také drobné změny.

Jednou z těch méně výrazných, ale o to užitečnějších změn, je indikátor právě probíhajícího telefonního hovoru. Zatímco v aktuální verzi Androidu je v oznamovací liště pouze ikona telefonu a teprve po stažení notifikační lišty se objeví upozornění s více informacemi, v rámci Material You přišla jedna drobná změna – v oznamovací liště se již nebude objevovat pouhá ikona hovoru, ale rovnou „pilulka“, která zobrazí také délku hovoru.

Rychlým klepnutím na „pilulku“ s délkou hovoru se dostanete rovnou do telefonní aplikace, případně se provede jiná libovolná akce, kterou si nastavíte. Podle všeho se bude „pilulka“ s časem hovoru a možností vlastní akce po klepnutí zobrazovat také u ostatních aplikací umožňující hovory, jako je například WhatsApp či Skype.

I didn't think of trying that, but yes, tapping the chip opens the calling app with a slick animation. pic.twitter.com/ZEtrUQ06XU

— kdrag0n (@kdrag0n) June 13, 2021