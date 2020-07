Vodíkový startup Nikola: vyzyvatel Tesly, kterému se všichni smějí. Alespoň prozatím

Nikola Tesla. Nikola. Tesla. Jméno známého srbského vynálezce, ale i jména dvou automobilek. Teslu pravděpodobně znáte, výrobci elektrických aut a Elonu Muskovi se na SMARTmanii věnujeme poměrně často. O Trevoru Miltonovi jste ale možná ještě neslyšeli. Tesla aktuálně prodala okolo jednoho milionu aut, Nikola prozatím neprodala ani jedno. To bude nejspíše jedním z důvodů, proč vám toto jméno nemusí nic říkat. Pojďme se ale podívat, kdo za touto společností stojí, a jakým způsobem se chce na trhu prosadit.

Nikola je americký startup se sídlem v americkém Phoenixu ve státě Arizona v jejímž čele stojí právě Trevor Milton. Společnost byla založena v roce 2014 a dodnes prozatím představila pouze koncepty vozidel. Na rozdíl od Tesly sází na vodík a původním záměrem firmy bylo vyvinout vodíkový tahač, spolu s vybudováním rozsáhlé infrastruktury tankovacích stanic.

Samotný Milton je zakladatelem a výkonným ředitelem automobilky, která převzala křestní jméno srbského vynálezce. Nikola se nezaměřuje na čistě elektrická auta, větší potenciál vnímá ve zmíněném vodíku. Technologie spočívá v kombinování plynu z nádrží s kyslíkem ze vzduchu, přičemž odpadním produktem je voda. Výhodou oproti čistě elektrickému pohonu je větší dojezd a doplnění nádrží netrvá tak dlouho, jako dobíjení baterií.

Spoluzakladatel Tesly Elon Musk však tento nápad označuje jako „nesmírně hloupý“, ačkoliv mnozí označují do budoucna cestu vodíku za mnohem perspektivnější. Při dotazu, jak Nikola využije odpadní vodu se nechal Milton slyšet, že část půjde do nádrže na vodu do ostřikovačů, větší část ale půjde na fontánku s pitnou vodou uvnitř kabiny. Kromě toho má vůz obsahovat skrytou lednici. U tahačů pak firma vyzdvihuje především efektivitu vodíku a možnost snížit váhu tahače až o 4,5 tuny.

V posledních měsících Milton vytváří okolo značky velké haló. 4. června letošního roku společnost úspěšně vstoupila na burzu a z Miltona se stal přes noc miliardář. Jeho jmění po emisi akcií dosahovalo hodnoty 4,6 miliard dolarů (104 miliard Kč). Na krátkou chvíli se i téměř ztrojnásobilo, když akcie vyrostly z 34 dolarů (768 Kč) na necelých 94 dolarů (2 124 Kč), aby pak zažily strmý pád na dnešních 31 dolarů (700 Kč).

Bez zajímavosti zůstává vývoj na akciových trzích v posledních měsících. Ačkoli Nikola neprodala jediný vůz, nemá ani vlastní továrnu, její hodnota dosahuje 11 miliard dolarů (248 miliard Kč). To bylo v jednu chvíli více, než například více než staletím prověřená automobilka Ford nebo GM. Miltonova firma se na akciový trh dostala sloučením s firmou VectoIQ, ušetřila tím tedy nemalé peníze za běžnou přípravu na vstup na burzu, která může trvat roky a stát miliony dolarů za provize pro upisovatele a právníky.

Od svého založení firma rozšířila své plány také na tahače a stroje, jako jsou vodní skútry nebo čtyřkolky do terénu, u kterých slibuje velmi zajímavé technické parametry. Čtyřkolka má být například schopna dojet 240 kilometrů na jedno nabití a nabídnout výkon 590 koňských sil.

Nejvíce zájmu aktuálně vzbuzuje vůz zvaný Badger, který je možné si předobjednat od 29. června letošního roku. Záloha činí od 250 do 5000 dolarů (5600 – 113 000 Kč), přičemž Nikola se postupu vybírání peněz ve formě záloh, které následně investuje do vývoje, dlouho bránila. Dlouhou dobu také za tento postup kritizovala automobilku Tesla, která schéma využívá od počátku. Milton dokonce zálohy hrdinně vracel s tvrzením, že firma nepotřebuje využívat k vývoji a produkci vozů peníze zákazníků.

Badger však na papíře zní skvěle. Dojezd 600 mil (960 km), 906 koní a 1328 Nm točivého momentu, zrychlení z 0 na 96 kilometrů v hodině za 2,9 sekund. Čistě elektrická verze má mít dojezd 300 mil (480 km) s možností přidání palivových článků pro dvojnásobný dojezd. Hlavním konkurentem modelu Badger má být v Americe velmi oblíbený pick-up Ford F-150, také ale Cybertruck od Tesly.

Elektrický pick-up chystá i společnost Rivian, s tou ale Milton soutěžit nehodlá. Dle jeho slov se jedná o malý pick-up, o který má zájem jiný segment zákazníků. Cybertruck je pak dle Miltona určen fanatikům Tesly, pro běžný provoz například na farmě, kde vyrostl, je prý nepoužitelný.

Výroba Badgera by měla začít v roce 2022, finální design má být odhalen letos v prosinci. Na rozdíl od Tesly jej ale nebude vyrábět sama. Výrobce, který pro společnost komponenty pro vozy vyrobí, bude prozatím německé IVECO. Cena by měla začínat na 60 000 dolarech (1,35 milionů Kč) za čistě elektrickou verzi a na 80 000 dolarech (1,8 milionů Kč) za verzi poháněnou vodíkem.

Svou první továrnu ale firma buduje v arizonském Coolidge, jejíž výstavba by měla začít v letošním roce. Příští rok začne vyrábět tahače na elektřinu, v roce 2023 pak přijdou tahače s pohonem na vodík, přičemž Milton počítá s výrobou 30 000 kusů v roce 2027. Plány jsou to smělé a v něčem si nezadá s Elonem Muskem. Ten však na silnice vyslal již téměř 900 000 vozů Tesla, oproti Miltonovi za ním v tuto chvíli tedy stojí především výsledky.

Milton průběžně láká a vzbuzuje očekávání okolo produktů, prozatím ale sklízí spíše posměch a s každým dalším nesplněným slibem a sporným tvrzením klesá důvěra fanoušků a případných zájemců o produkty. Mezi hlavní důvody patří například fakt, že Milton prozatím světu ukázal pouze nejezdící prototypy chystaných vozů, nebo na Twitteru demonstroval zrychlení z 0 na 96 kilometrů za hodinu, nezdálo se však, že by tahač této rychlosti dosáhl.

0-60 in under 5 seconds in the #nikolatwo hydrogen semi truck. Damn that was fast! . Edited / professional content coming soon for everyone but here's my raw cell phone behind the scene. pic.twitter.com/Fof3liuY9f

— Trevor Milton (@nikolatrevor) July 15, 2020