Vodafone představil nový neomezený tarif pro děti. Nejlevnější ale tentokrát není

Vodafone má nový tarif pro děti za 324 korun měsíčně

Nabízí neomezené volání i SMS a 3 GB dat

Konkurence však nabízí podobný tarif o 50 korun levnější

V hlubokém prázdninovém období operátor Vodafone pokukuje po návratu do škol. Pro své zákazníky připravil úplně nový tarif, který mohou rodiče pořídit svým školou povinným dětem. V porovnání s dalšími operátory je tento dětský tarif úplně nejdražší, na druhou stranu nabízí nejlépe vyvážený poměr volání, SMS i mobilního internetu.

Vodafone má nový Dětský tarif

Novinka se jmenuje jednoduše Dětský tarif a je dostupný pouze pro děti od 6 do 15 let včetně. Věk nezletilého uživatele bude operátor ověřovat pomocí cestovního pasu, občanského průkazu (pokud dítě má), případně pomocí rodného čísla. Zákonný zástupce musí též udělit povolení operátorovi tato data zpracovat za účelem aktivace tarifu. Jakmile dítě oslaví 16. narozeniny, nárok na tento tarif ztrácí.

Co se týká specifikací tarifu, za cenu 324 korun měsíčně je k dispozici neomezené volání i SMS do všech sítí, 3 GB dat, součástí je i roaming v zemích EU a sleva na nákup nového hardwaru ve výši až 3 000 korun. Výše slevy se vypočítává dle koncové ceny vybraného zboží na e-shopu Vodafone. S podpisem rovněž získá zákazník možnost pořídit si bezdrátová sluchátka AirFlex 3 za 1 korunu.

Jde tak jen o mírnou evoluci dětského tarifu z roku 2022, který taktéž nabízel 3 GB dat a neomezené SMS zprávy, ale jen 130 volných minut do všech sítí.

Konkurence je levnější

Vodafone byl v minulosti několikrát vnímán jako operátor, který se snaží útočit agresivní cenou, například u svých neomezených tarifů, které má bezkonkurenčně nejlevnější, v porovnání s O2 i T-Mobilem. V případě dětského tarifu to ale tak úplně neplatí.

Konkurenční nabídky mohou být pro zákazníky zajímavější. Například O2 nabízí školákům tarif Neo+ Start s neomezeným voláním i SMS a 500MB datovým balíčkem mobilního internetu za 289 korun.

Ještě o pár korun levnější je tarif Junior od T-Mobilu, taktéž určený pro děti od 6 do 15 let. Ten nabízí neomezené volání v rámci Magenta 1, jinak 150 minut do všech sítí a 150 SMS. Z hlediska dat je k mání stejný 3GB balíček, ale ještě vylepšen o funkci Pořád online, se kterou má ratolest i po přečerpání limitu k dispozici neomezená data pro chatování, prohlížení map a podobně. Tento tarif vyjde dokonce na 275 korun měsíčně.