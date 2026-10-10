Vlajková loď pro nejnáročnější: Garmin představil hodinky Enduro 4 se solárním dobíjením

- Garmin představil své nové vlajkové hodinky Enduro 4
- Ty se mohou pochlubit solárním nabíjením, skvělou výdrží a výbornou výbavou
- K dispozici jsou už i v Česku, a to za částku 22 490 Kč
Populární hodinky Enduro 3 byly představeny v roce 2024 a nyní se tento vlajkový model dočkává oficiálního nástupce. Model Enduro 4 přináší vylepšení v oblasti hardwaru, například v podobě větší operační paměti i vnitřního úložiště a zároveň přichází na trh s cenou shodnou jako u jeho předchůdce. To je v dnešní době plné neustále rostoucích cen poměrně vzácný jev.
Garmin Enduro 4 se představují
Tento model spadá do nejvyšších pater nabídky značky Garmin a jde tedy o její vlajkové hodinky. Design je velmi podobný jako u předchůdce, hodinky jsou na první pohled robustní a působí bytelně, ale zároveň elegantně. Zachovány byly i rozměry a konstrukce – pouzdro má průměr 51 mm, je vyrobeno z polymeru vyztuženého vlákny a jeho rámeček je titanový.
Displej kryje safírové sklo a hodinky jsou samozřejmě odolné vůči vodě, a to dle normy 10 ATM. Samotné hodinky váží 57 gramů a s dodávaným řemínkem je jejich celková hmotnost 66 gramů. Dotykový displej má úhlopříčku 1,4 palce, disponuje rozlišením 280 × 280 pixelů a díky technologii MIP (memory-in-pixel) nabídne dobrou čitelnost i na přímém slunci.
Větší paměť a pokročilé funkce
Hlavní novinkou oproti předchozímu modelu Enduro 3 je navýšení paměti – operační paměť má o 50 % vyšší kapacitu a vnitřní úložiště je jednou tak velké, takže nabízí 64 GB. To by mělo znamenat plynulejší chod systému a také rychlejší práci s mapami. Jich se týká také nová funkce Zobrazení perspektivy, která umožňuje vidět dále dopředu podél trasy, po níž se pohybujete.
Hodinky jsou pochopitelně vybaveny všemi dostupnými snímači a senzory – umí počítat kroky, měří okysličení krve, monitorují spánek, snímají tep, měří stres a na základě biometrických dat umí stanovit věk podle kondice. Nabízí také funkci Body Battery, která vám po spánku změří energii, ze které během dne fyzickou aktivitou čerpáte, takže máte neustálý přehled o své regeneraci a únavě.
Dále jsou Garmin Enduro 4 vybaveny vestavěnými mapami a nabízí komplexní polohové funkce. Mají vícepásmovou GPS a podporují také platformy Glonass, Galileo, QZSS a Beidou. Díky platformě Garmin Pay můžete provádět bezkontaktní platby a samozřejmostí je nespočet sportovních režimů pro vnitřní i venkovní aktivity.
Solární nabíjení pro neomezenou výdrž
Stejně jako předchozí model, i novinka Enduro 4 je vybavena solárním dobíjením. V šetřících režimech (expedice, režim nízké spotřeby) je teoreticky nemusíte nabíjet vůbec a při životě je udrží jen solární nabíjení. Výdrž se ale velmi liší od stylu používání a pohybuje se od 22 hodin (v režimu aktivity s přehráváním hudby) až po 90 dní při využití solárního dobíjení (v režimu chytrých hodinek).
Cena a dostupnost
Nové hodinky Garmin Enduro 4 jsou k dispozici již i na českém trhu, a to v jedné variantě. Jejich cena ale rozhodně není z nejnižších a populární značka si za svůj nejnovější vlajkový model řekne o 22 490 Kč. Předchozí model Enduro 3 se u nás prodává také a jeho cena s příchodem nového modelu klesla na 19 990 Kč.