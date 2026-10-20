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Vivo jde proti proudu. Na jaře údajně odhalí špičkový fotomobil s nejvýkonnějším Snapdragonem

Jakub Karásek
Jakub Karásek 20. 10. 18:00
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Chytrý telefon Vivo X300 Ultra
  • Výrobci smartphonů musí šetřit, odnesou to nejvybavenější telefony s přídomkem Ultra
  • Výjimku údajně učiní Vivo, které na jaro chystá fotomobil X500 Ultra
  • Telefon má oslnit nejvýkonnějším Snapdragonem, vysokokapacitní baterií a silnou fotovýbavou

Značka Vivo minulý měsíc představila novou rodinu vlajkových smartphonů, kterou prozatím tvoří dva modely – Vivo X500 Pro a X500 Pro Max. V tuto chvíli není jisté, zda Vivo uvede i základní model bez přívlastku, zato se začíná šuškat o vrcholné variantě X500 Ultra. Co o ní víme?

Vivo X500 Ultra: nejlepší fotomobil příštího roku?

V minulých letech se stalo pravidlem, že vrcholem nabídky čínských značek se staly smartphony s přídomkem Ultra. Příští rok ale bude tato tradice narušena – kvůli současné paměťové krizi by byly ceny těchto špičkových telefonů neobhajitelně vysoké, a proto bude nabídka „ulter“ výrazně omezená. Původně se hovořilo o tom, že se příští rok nedočkáme smartphonů Xiaomi 18 Ultra, Oppo Find X10 Ultra a Vivo X500 Ultra, nyní se ale zdá, že poslední jmenovaný model přeci jen dorazí.

Vivo X300 Ultra a Oppo Find X9 Ultra
Vivo X300 Ultra a Oppo Find X9 Ultra

O Vivo X500 Ultra čerstvě reportuje informátor Digital Chat Station, který ve svém příspěvku prozradil důležité detaily o výbavě. Chystaný telefon má představovat absolutní vrchol nabídky čínského výrobce – opět se má jednat o špičkově vybavený fotomobil pyšnící se vysokým výkonem, perfektní výbavou a dlouhou výdrží, kterou zabezpečí akumulátor s přibližnou kapacitou 7 000 mAh.

Vivo X500 Ultra bude údajně pohánět 2nm čipset Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, což je aktuálně nejvýkonnější čipová sada od Qualcommu. Tento čip by měl nabídnout o něco lepší výkon než MediaTek Dimensity 9600 Pro ve smartphonu Vivo X500 Pro Max.

Telefon od Vivo má oslňovat i špičkovým displejem od společnosti BOE. Má se jednat o 6,85″ OLED panel s tenkými rámečky a zaoblenými rohy, který se bude pyšnit 2K rozlišením a obnovovací frekvencí 144 Hz. Součástí displeje má být i ultrazvuková čtečka otisků prstů. Detaily o fotoaparátech zatím neznáme, v tuto chvíli se pouze spekuluje o nasazení trojice 200Mpx snímačů, čímž by Vivo dorovnalo smartphone Oppo Find X10 Pro Max.

A kdy má být smartphone Vivo X500 Ultra představen? Digital Chat Station hovoří o březnu nebo dubnu příštího roku. Pravděpodobně ale bude prodáván pouze v Číně, zatímco zbytek řady Vivo X500 bude mít globální premiéru už na konci tohoto měsíce.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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