Vítězové soutěže Vodafone AR Challenge vytvoří aplikaci pro pomoc hluchoněmým

V Karlových varech se v těchto dnech odehrává mezinárodní filmový festival. My jsme nicméně měli možnost se zúčastnit akce českého operátora Vodafone, který při této příležitosti vyhlásil vítěze soutěže Vodafone AR Challenge. Ta vznikla za podpory ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva pro místní rozvoj v květnu letošního roku, v rámci projektu 5G pro 5 měst.

Soutěž byla určena pro studenty středních škol v Jeseníku, Ústí nad Labem a Karlových Varech, ve kterých je Vodafone partnerem projektu. Studentské týmy měly za úkol vymyslet inovativní způsob využití rozšířené reality pomocí speciálních brýlí a sítě 5G tak, aby se v jejich městech žilo lépe. Zaměřit se měli na tři základní oblasti: zdravotnictví, životní prostředí a vzdělávání.

Speciální digitální brýle nakonec využije projekt Slyším očima, který celou soutěž vyhrál. Tým studentek z Ostrova, který za úspěšným návrhem stojí, bude mít nyní možnost uvést svůj nápad do praxe. V následujících měsících budou studentky pracovat na vývoji aplikace, která bude sloužit jako inteligentní překladač pro lidi se sluchovou poruchou a umožní jim bez problémů komunikovat s okolím.

Vítězný projekt Slyším očima počítá s tím, že mikrofony zabudované v brýlích budou snímat veškerý zvuk v okolí a převádět ho do vizuální formy. „Uživatelům neunikne nic z okolního dění a spolehlivě rozpoznají, pokud v okolí projede záchranka nebo na ně kdosi zpovzdálí zavolá, že si v obchodě zapomněli peněženku. Brýle budou sloužit také jako inteligentní překladač. Při dialogu budou snímat hlas a převádět ho do psaných titulků nebo do formy avatara, který překládá do znakové řeči v reálném čase,“ popisují autorky Pavla Adamcová a Jana Kašková, jak bude vítězný projekt v praxi fungovat.

Vítězný tým bude v úzké spolupráci s odborníky Vodafonu a dalšími partnery pracovat na vývoji aplikace. Navíc ho čeká účast v unikátním akceleračním programu Laboratoř Nadace Vodafone, který pomáhá startupům a neziskovým organizacím nastartovat či rozvíjet společenské inovace s využitím moderních technologií.

Aplikace Slyším očima bude sloužit jako inteligentní překladač pro sluchově postižené

„Chtěli jsme ukázat, že ve spojení s chytrými technologiemi dokáží mladí lidé velké věci. Do soutěže se přihlásilo celkem 43 studentů středních škol z Karlovarska, Ústecka a Jesenicka, kteří vytvořili 14 velmi kvalitních a propracovaných návrhů. Vybrat nejlepší projekt bylo opravdu složité, což je dobrá zpráva. Ukazuje se, že dnešním středoškolákům není lhostejné, jak se v jejich městě žije,“ říká Aleš Bernášek, který se ve Vodafonu věnuje strategii a inovacím, aktuálně s důrazem na 5G.

Studentky kromě odborné podpory získají také mentoring, například v oblasti byznysu a marketingu, a jako bonus finanční odměnu ve výši 100 000 korun na vývoj projektu. Aplikace Slyším očima by tak měla spatřit světlo světa již v roce 2022.