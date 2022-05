Víme, kdy dorazí Nothing Phone (1). Výrobce odhalil nové detaily

Společnost Nothing, se kterou loni přišel někdejší spoluzakladatel OnePlus Carl Pei, se chystá na odhalení svého prvního smartphonu. Už víme, že se bude jmenovat Nothing Phone (1) a že dorazí v průběhu letošního léta. Podle německých zdrojů je premiéra údajně naplánovaná na 21. července, byť v tuto chvíli není jisté, zda se jedná o datum odhalení, nebo přímo zahájení prodeje. Informace prý pochází od jednoho známého prodejce, který mimo jiné i prozradil, že cena telefonu se bude pohybovat okolo 500 eur (asi 12 400 korun s DPH).

Průhledný s bezdrátovým nabíjením

Jelikož nás od premiéry dělí pouhé týdny, snaží se výrobce na sociálních sítích trousit první střípky o vzhledu a výbavě, aby vyvolal potřebný zájem. Už nyní například víme, že Nothing Phone (1) bude mít částečně průhledná záda. Tom Howard, šéf designu v Nothing, prozradil, že v telefonu se nachází víc než 400 součástek a že by bylo krásné je odhalit světu.

Jelikož je to však technicky nemožné, budou přes transparentní kryt vidět alespoň některé důležité komponenty, mezi nimi například fotoaparát nebo cívka pro bezdrátové nabíjení. Tím výrobce prozradil první funkci, která v telefonech ve zmíněné cenové hladině rozhodně není obvyklá.

V Nothing jsou zřejmě průhledností posedlí, neboť i jejich sluchátka Ear (1) z loňska jsou částečně transparentní. Firma chce, aby spolu všechny její výrobky sdílely stejný designový základ a tvořily ucelené portfolio s jednotnou filozofií.

Nothing Phone (1) má šanci stát se v současném světě smartphonů neobvyklým úkazem. První prototypy údajně zaujaly některé zástupce mobilních operátorů natolik, že se rozhodli zařadit telefonní prvotinu Nothing do své nabídky.