Viceprezident Applu kritizoval EU. Chystaný zákon by otevřel stavidla pro malware

Operační systém iOS vždy platil za „oplocenou zahradu“, kde uživatelé sice nemají takovou svobodu jako na konkurenčním Androidu, zato míra bezpečnosti je vyšší. Z toho plyne také politika Applu, který aktivně brání v nahrávání aplikací do iOS mimo App Store, který je plně pod jeho kontrolou.

To se však nelíbí Evropské unii, která připravila Zákon o digitálních trzích, který by mimo jiné přinutil Apple k tomu, aby v rámci iOS povolil nahrávání aplikací do iOS mimo App Store. Do tohoto zákona se neváhal na konferenci Web Summit v Portugalsku tvrdě opřít viceprezident Applu pro softwarové inženýrství Craig Federighi. Podle něj by tento zákon znamenal „otevření stavidel“ pro malware na platformě iOS.

Federighi sice ocenil snahu Evropské unie, která tímto zákonem chce podpořit konkurenci a zajistit, že uživatelé budou mít vždy na výběr, nicméně vyžadovat možnost nahrávání aplikací mimo App Store je podle něj krok zpátky, který odebere zákazníkům možnost volby mezi bezpečnější platformou v podobě iOS a méně bezpečnou platformou v podobě Androidu.

„Jako inženýr, který chce, aby iPhone byl pro uživatele tak bezpečný, jak jenom to jde, mám obavy, co by mohla možnost nahrávání aplikací mimo App Store způsobit. Ve jménu větší možnosti výběru bychom uživatele obrali o možnost zvolit si bezpečnější platformu,“ řekl na konferenci Federighi.

Možnost nahrávání aplikací bokem by otevřelo stavidla pro malware

Kritika ohledně monopolistických praktik Applu vyvrcholila sporem s firmou Epic Games, která vytvořila jednu z nejpopulárnějších her na světě Fortnite. Ačkoli prozatím Apple ve sporu ve Spojených státech vyhrává, není jisté, zda nakonec „neprohraje“ na evropském území.