Větší a výkonnější iMac s čipsetem M1X v přípravě. Dočkáme se letos?

Od představení čipsetu M1 se jej Apple postupně snaží nasadit do všech svých počítačů. S uvedením 24″ iMacu s M1 čipsetem vyvstala otázka, kdy se dočká nástupce také větší a výkonnější iMac. Prozatím je totiž portfolio kalifornského giganta rozděleno vedví, kdy na jedné straně stojí nové stroje s čipsety vlastní výroby a na té druhé stará garda s Intely.

Leaker Dylandkt na svém twitterovém účtu zveřejnil informaci, která se týká právě většího a výkonnějšího iMacu s čipsetem od Applu, který má nahradit dosluhující generace s Intelem. Podle Dylandkta se nových počítačů letos nedočkáme, neboť Apple údajně nechce vytvářet konkurenci pro vlastní produkty.

The high end iMac will release in 2022. 🙃

— Dylan (@dylandkt) July 23, 2021