Verifee dokáže díky AI rozpoznat dezinformace. Vyzkoušet jej může každý

Verifee má být ultimátní nástroj pro boj s dezinformacemi na českém internetu

Služba kontroluje články na serverech a uděluje jim skóre podle věrohodnosti

Nástroj je úplně zdarma, jako první si jej mohou vyzkoušet lidé s Google Chrome, Edge nebo Opera

Mediální gramotnost je v dnešní době konzumace zpráv a informací primárně z internetu velmi zásadní. Člověk by měl mít jasno v tom, že ne všechno na internetu je pravda a že bohužel existují mezi námi i lidé, kteří cíleně ohýbají realitu, pravdu a vytváří tím dezinformace. A proti tomu chce bojovat webový nástroj Verifee.

Verifee pozná dezinformace

Verifee je projekt založený na umělé inteligenci, který dokáže v internetových článcích rozpoznat prvky bulváru, tendenčnosti a odhalit formulace, které cílí prvoplánově na emoce. Podle těchto a mnoha dalších metrik dává dohromady celkové skóre článku jako takového a dokáže čtenáře upozornit na to, že to, co právě čte, může pravděpodobně být dezinformace.

V aktuálním stavu Verifee funguje jako rozšíření do webového prohlížeče, v plánu na příští rok je pak také mobilní verze rozšíření a někdy v následujícím čase i aplikace. Stáhnout si jej můžete pro Google Chrome, Microsoft Edge a Operu. Relativně brzy by měla dorazit také podpora Safari a Firefoxu od Mozilla.

„Poplašné a lživé informace v on-line prostředí šíří 6krát rychleji než běžné zprávy a jakákoli velká událost nebo situace doma i ve světě je pro ně živnou půdou, nás motivovala k tomu vytvořit nástroj, který bude fungovat jako antivirus proti dezinformacím a pomůže uživatelům při brouzdání po internetu,“ uvedl jeden z otců projektu, Filip Trhlík.

Umělá inteligence v akci

Jak Verifee pracuje? Tvůrci apelují na to, že se nesnaží hledat pravdu a nepravdu a rozhodně nechtějí očerňovat jednotlivé články, autory nebo celé webové magazíny. Na základě několika elementárních metrik Verifee hledá v článcích záchytné body, podle kterých může ten či onen text označit za problematický, neřkuli dezinformační.

Umělá inteligence za Verifee má mimořádně bohatou databázi argumentačních faulů, útočných či jinak expresivních výrazů a prvků clickbaitu – ať už v titulku, podtitulcích, či v samotném textu. Poměrně zásadně Verifee hodnotí také absenci autora u textu.

Z počtu všech těchto prvků v článku pak nástroj skládá celkovou hodnotu, která může být od 0 do 100 bodů, přičemž 100 je nejvíce a 0 nejméně. Pro jednodušší používání používá Verifee čtyři kategorie, do kterých články řadí (a barevně je odděluje), aby měl čtenář okamžitě představu o tom, jak má k textu přistupovat.

Důležité je, že AI za nástrojem nijak nezohledňuje téma článků – zaměřuje se čistě na to, jak jsou informace členěny a jak jsou prezentovány. „Systém jsme na přítomnost tendencí vůči různým politickým názorům či směrům intenzivně testovali a zaujatost vůči tématům jsme neodhalili,“ uvádí tvůrci na oficiálních stránkách.

Funguje to?

V aktuálním vývojovém stadiu umí Verifee pracovat pouze s textem, kontroluje tedy tělo textu, titulek a případně autora. V testovacích verzích se objevovaly problémy s tím, že nástroj nevhodně rozpoznával citace a shazoval kvůli tomu kvalitu článku. Zásadní však je, že aplikace neumí pracovat s obrázky, podle tvůrců by to vývoj ještě zkomplikovalo.

Poměrně velká limitace služby je to, že aktuálně podporuje pouze 37 největších českých zpravodajských webů. Tvůrci v tuto chvíli nezveřejnili kompletní seznam, patří tam však iDnes, Aktuálně, Novinky, následně také řada cíleně dezinformačních webů, jako Aeronet nebo Parlamentní listy.

Verifee se snaží v praxi co nejlépe zkontrolovat text a hledat případné nevhodné termíny a emočně zabarvené fráze. Místy ale stále tápe, nemá jasno o tom, co je citace, co jen parafráze a z textu vybírá ne úplně vhodné citace, aby poukázalo na chybnost či tendenčnost vyjádření autora. Dobře je to vidět na příkladu článku na Parlamentních listech, který je zcela jistě vhodné vnímat s rezervou, Verifee ale moc dobře neumí ukázat, proč vlastně.

Nápad na vytvoření služby vznikl v hlavách tří studentů: Filipa Trhlíka, Michala Bravanského a Matyáše Boháčka. Projekt uspěl na 36hodinovém hackathonu jménem Robothon a zaujal také případné partnery.

Hlavním partnerem se nakonec stala Středoevropská observatoř digitálních médií (CEDMO) podřízená Univerzitě karlově, společně s O2, Microsoftem a spolkem Fakescape. Podle oficiálních informací vyšla investice do Verifee do dnešních dní na jednotky milionů korun, měsíční provoz služby vyjde zhruba na 10 tisíc korun (bez mezd pro autory a pracovníky na projektu).